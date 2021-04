La députée iséroise Caroline Abadie conduira la liste macroniste aux élections régionales dans le département

Les élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Caroline Abadie, députée LREM de l'Isère, qui a été choisie pour mener la liste macroniste en Isère, aux côtés de l'adjoint au maire de Fontaine Laurent Thoviste. Caroline Abadie était notre invitée ce vendredi matin sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère - On va le rappeler tout de suite, en juin prochain, il y a le même jour les élections départementales, scrutin par canton et les élections régionales, scrutin par liste dans chaque département. Vous allez donc mener la bataille en Isère pour les régionales en duo avec Laurent Thoviste. Pourquoi se lancer dans ce combat qui s'annonce difficile pour votre parti ?

Caroline Abadie - Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas y aller. J'ai décidé de me lancer dans les régionales pour poursuivre l'action publique, faire redescendre de nombreuses lois que l'on a voté sur le territoire parce qu'il y ades chose qui sont à la main des régions. Et pour que cela devienne concret il faut aussi prendre ce type de pouvoir pour continuer ce que l'on a pu faire pendant ces quatre années.

Vous pensez qu'on peut, au niveau des compétences de la région, on peut mettre en pratique des lois votées et qu'elles ne le seraient pas s'il n'y avait pas de concordance politique en région et majorité à l'Assemblée ?

Il y a des choses qui sont en concordance automatiquement et il y a des choses qui ne le sont pas. Je pense notamment au plan d'investissement de compétences lancé à l'époque par Muriel Pénicaud au ministère de l'Emploi. On sait très bien que la région Auvergne-Rhône-Alpes avait traîné des pieds pour saisir cette opportunité qui était un financement tombé du ciel pour les personnes éloignées de l'emploi. Hier soir dans l'hémicycle, nous avons voté des textes sur l'aménagement du territoire dans le cadre de la loi "Climat et résilience". Et il y a des choses qui sont aux mains de la région. Il fait que nous puissions avancer localement sur ce que l'on a pu voter.

C'est ce message là que vous allez porter dans la campagne parce que l'on a peut de mal à vous situer entre Laurent Wauquiez, président de droite sortant, favori des sondages paraît-il, et des opposants plus radicaux, plus identifiés, que sont des listes de gauche ?

Nous, on sera toujours pragmatiques. On essaie toujours d'abattre ces clivages. Il y a des choses à faire pour l'écologie, pour l'économie. C'est toujours le positionnement de la République en marche au niveau local, avec probablement quelque chose qui la distinguera, c'est sa méthode. On voit comment Bruno Bonnel, notre tête de liste (député LREM du Rhône), commence sa campagne. Avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'écoute et de la volonté d'être très transparent dans son action. Il annonce déjà comment il va travailler sur les trente premiers jours, les trente premiers mois parce qu'il y a des choses qui seront visibles dans trente ans. Il faut être transparent dans la méthode et je crois qu'il s'y prend très bien.

Les observateurs politiques voient bien qu'Emmanuel Macron est plutôt bien placé pour la présidentielle dans un an. Par contre, toutes les enquêtes montrent, que pour les régionales, que la République en marche a très peu de chance d'en décrocher une. Est-ce que ce n'est pas une forme d'échec, après cinq ans d'existence, avec cet l'ancrage local qui fait défaut ?

Ça prend du temps ! En Isère vous savez, on a beaucoup de maire qui ont été élus sous la bannière LREM. Peut-être pas les très grandes villes que l'on espérait. Il y a beaucoup de choses à faire dans les petites communes et c'est très bien ainsi. Vous vous rappelez probablement que huit, dix mois avant la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron n'était pas donné gagnant. Les choses peuvent changer, une campagne régionale est plus courte. D'autant que sur le territoire, on voit que la campagne prend bien.

Ça veut dire aussi Caroline Abadie que vous avez pris goût à la politique. Quand vous avez été élu nouveaux députés en débutant la politique il y a cinq ans, vous nous disiez que vous feriez que ça. Cendra Mottin sera candidate aux départementales, vous aux régionales.

Si la question que vous me posez c'est de savoir lequel des deux mandats je préférerais, et bien si Bruno Bonnel est élu à la tête de la région, je n'ai aucun souci à la suivre dans l'exécutif régional. C'est une poursuite logique et très noble du mandat de député. Effectivement cela implique de ne pas cumuler avec le mandat de député et ce n'est pas du tout mon intention de cumuler. Après si on est dans l'opposition, on peut cumuler.

