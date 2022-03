La députée LREM de la Loire Nathalie Sarles se tient prête pour un second mandat

La campagne d’Emmanuel Macron est officiellement lancée dans la Loire. Le comité de soutien du Roannais a été lancé par une trentaine de militants réunis autour de la députée LREM Nathalie Sarles ce mardi 8 mars. La parlementaire était l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi matin. "Le chef de l'État compte sur nous, compte sur ses relais locaux pour mener campagne, pour faire de la pédagogie, pour expliquer aussi que nous avons un projet politique pour les cinq ans qui viennent pour la France."

Pour Nathalie Sarles, Emmanuel Macron est "l'homme de la situation", notamment dans le contexte de guerre en Ukraine. "Il y a encore du chemin à faire et c'est donc tout l'intérêt de partir pour un second mandat, une saison 2. Parce que nous voyons bien que la durée de cinq ans est une durée courte, surtout lorsqu'elle est marquée par des crises, des crises sanitaires, des crises sociales et donc, il faut écrire une histoire sur dix années pour un pays. Cinq ans, ce n'est pas possible."

Prête pour rempiler cinq ans à l'Assemblée Nationale

Parmi les mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des français, principale préoccupation des électeurs, Nathalie Sarles "pense qu'il faudra travailler sur des augmentations de salaires et sur tous les accompagnements à la transition écologique, c'est à dire accompagner par des chèques énergie, par des chèques automobiles, renforcer la prime Renov pour les ménages les plus modestes. Toutes ces dépenses auxquelles les Français doivent faire face et pour lesquelles ils ont besoin aujourd'hui d'être soutenus quand leurs charges sont très lourdes."

La députée de la 5e circonscription de la Loire veut donc s'engager pleinement dans la campagne. Elle aimerait aussi repartir pour un second mandat à l'Assemblée Nationale. "Je pense qu'Emmanuel Macron, c'est l'homme de la situation. Je me suis engagé derrière lui en 2017. Et oui, je souhaite m'engager parce que cinq ans c'est court, dix ans c'est long. Je souhaite continuer si toutefois mon parti me le demande."