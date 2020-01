La députée marseillaise Valérie Boyer porte plainte pour des menaces sur internet

Ce jeudi matin, Valérie Boyer a porté plainte contre un internaute. La députée LR ds Bouches-du-Rhône affirme avoir été menacée et insultée sur Twitter après avoir critiqué un nouvelle collection de burkini.

Marseille, France

Une plainte pour menaces et insultes a été déposée ce jeudi matin auprès de la police à Marseille au nom de Valérie Boyer. Le 13 décembre dernier sur son compte Twitter, la députée LR des Bouches-du-Rhône avait ironisé sur une nouvelle collection de maillots de bains de style burkini de la marque Nike. La parlementaire avait fustigé ces marques "complices de la soumission et de l’enfermement des femmes".

Des insultes et des menaces

Au lendemain de ce message, un internaute surnommé Nasko Desko avait alors interpellé l'élue en l'insultant et la menaçant de viol. "Ces individus se sentent au-dessus des lois, affirme Valérie Boyer. Menaces anonymes ou non, je fais le choix de déposer systématiquement plainte contre ces individus." La députée avait déjà porte plainte en 2011 après des menaces de mort et de viol par des militants pro-Turquie.