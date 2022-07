Remaniement : la députée montpelliéraine Patricia Mirallès entre au gouvernement d'Élisabeth Borne

Patricia Mirallès, députée EM, fille de rapatriés d'Algérie et auteure d'un texte de loi pour la réparation des harkis

Cela fait 20 ans que l'Hérault n'avait pas de représentant dans un gouvernement, depuis les biterrois Jean Claude Gayssot, ministre des transports ( 1997-2002 )et avant lui Georges Fontès, élu secrétaire d'état aux anciens combattants du gouvernement Chirac (1986 -1988). Hasard, Patricia Mirallès prend le même portefeuille de secrétaire d'état aux Anciens Combattants et à la mémoire.

Patricia Mirallès première femme de l'Hérault à entrer dans un gouvernement

Une nomination qui n'est pas une aussi grande surprise : députée depuis 2017 siégeait à la Commission de la défense nationale et des Forces armées et a notamment travaillé sur le dossier harkis. Elle est fille de rapatriée d' Algérie. Elle a été rapporteure du projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.

A 54 ans, Patricia Mirallès, originaire du quartier du Lemasson à Montpellier, ancienne joueuse de football au MHSC, est devenue fonctionnaire territoriale. Elle entre en politique au début des années 2000, sous les bons hospices de Georges Frêche. Puis elle quitte le PS pour rejoindre Philippe Saurel dont elle deviendra l'adjointe à la solidarité et à la cohésion sociale, quand celui-ci est élu maire de Montpellier. Elle devient ensuite députée de la 1ere circonscription en 2017.( élue députée avec 65,7 % des voix au second tour, face à France Jamet, cheffe de file du Front national à la mairie de Montpellier).

Patricia Mirallès réélue députée en juin 2022

Patricia Mirallès fait partie des deux députés sortants LREM avec Patrick Vignal réélus en juin dernier, elle est réélue dans la 1ere circonscription avec 52,5% face à julien Colet, candidat de la Nupes.

Jean Francois Carenco, nommé ministre délégué des outre-mer

Autre personnalité héraultaise nommée aujourd'hui Jean François Carenco. Ce n'est pas un montpelliérain pure souche, mais son passage à Montpellier, a marqué les esprits. Jean-François Carenco est d'abord un haut fonctionnaire qui a été pendant 5 ans, entre 1983 et 1988, directeur général du district de Montpellier, l'ancêtre de l'actuelle métropole. Puis il enchaîne une carrière dans le corps préfectoral, préfet de St Pierre et Miquelon, Haute Garonne, Gaudeloupe, Haute Savoie puis Ile de France. En 2017, il est nommé président de la Commission de régulation de l'énergie. Mais il n'a jamais vraiment rompu avec Montpellier puisque 2019, il est devenu président de l'Orchestre National de Montpellier Occitanie. Fonction qu'il va nécessairement devoir quitter maintenant qu'il est ministre.