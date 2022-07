La députée nantaise Sarah El Haïry de retour au gouvernement

La députée de Loire-Atlantique Sarah El Haïry a été nommée ce lundi secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et du Service national universel. A 33 ans, elle retrouve le portefeuille qu'elle avait dans le précédent gouvernement.

Elle n'aura pas siégé longtemps sur les bancs de l'Assemblée nationale. Elue le 19 juin dernier pour un second mandat, Sarah El Haïry abandonne son poste de députée Modem de la 5e circonscription de Loire-Atlantique. La trentenaire a été nommée ce lundi secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et du Service national universel. Elle travaillera auprès du ministre de l'Education nationale et du ministre des Armées. Sarah El Haïry retrouve donc les fonctions qu'elle occupait depuis juillet 2020 dans le gouvernement dirigé par Jean Castex.

Pour la remplacer à l'Assemblée, c'est son suppléant Luc Geismar qui prend le relais. Il connaît déjà les lieux puisqu'il y siégeait depuis la nomination de Sarah El Haïry dans le précédent gouvernement.

