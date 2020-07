La députée nantaise Sarah El Hairy est nommée secrétaire d'Etat à la Jeunesse

La députée de Loire-Atlantique, Sarah El Hairy, a été nommée, dimanche" au poste de secrétaire d'Etat à la jeunesse et à l'engagement. Sarah El Haïry, 31 ans, est membre du Mouvement démocrate. présidente du MoDem de la Loire-Atlantique et porte-parole du parti. Élue députée de Loire-Atlantique en 2017, elle est aussi conseillère municipale de Nantes et conseillère de Nantes Métropole.

Le gouvernement de Jean Castex au complet

L'Elysée a nommé dimanche onze secrétaires d'Etat, dont six nouvelles personnalités. Parmi les autres nouveaux entrants, le conseiller de l'Elysée Clément Beaune (Affaires européennes) et cinq autres députés : Bérangère Abba (biodiversité), Nathalie Elimas (Education prioritaire), Olivia Grégoire (Economie sociale, solidaire et responsable) et Joël Giraud (Ruralité).