La députée RN Christine Engrand porte plainte après l'appel malveillant reçu à l'Assemblée

La députée de la 6ème circoncription du Pas-de-Calais Christine Engrand dépose plainte après l'appel reçu lundi après-midi en plein débat sur les retraites à l'Assemblée Nationale. L'élue Rassemblement National du secteur de Calais a eu au téléphone un homme lui indiquant qu'un proche était à l'hôpital, en urgence à Calais.

ⓘ Publicité

"C'était un appel masqué à 16h45. J'ai aussitôt appelé l'hôpital de Calais. J'ai appelé ma fille aussi, car je pensais qu'elle avait un problème. Ma fille allait bien et personne n'était au courant d'une hospitalisation."

Cet appel avait pour but, selon Christine Engrand, de la faire sortir de l'hémicycle et de faire ainsi tomber la motion déposée par le RN contre la réforme des retraites. Si un député RN manquait lundi soir, la motion alors n'était plus recevable.

"Ma collègue Anaïs Sabatini ( députée RN des Pyrénées-Orientales ) avait reçu un message similaire et n'avait pas décroché. Quand elle m'a fait écouter son message, j'ai reconnu la voix et j'ai compris."

Les trois députées concernées ont porté plainte.

"Les dégradations, les intimidations, ce n'est pas la démocratie", a déclaré la Première ministre, Élisabeth Borne, ce mardi devant les députés.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a dénoncé elle aussi des "pressions" et "intimidations inqualifiables" contre des députés des groupes Renaissance et Rassemblement national en marge des débats sur les retraites, leur assurant le soutien de la chambre basse dans leurs procédures judiciaires.