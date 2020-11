Saisie par les instances dirigeantes du Parti Socialiste sarthois, la commission nationale des conflits du PS suspend Marietta Karamanli pour douze mois. En cause : sa candidature aux municipales de 2020, alors que Stéphane Le Foll avait été désigné pour mener la liste socialiste au Mans.

La députée sarthoise Marietta Karamanli exclue du Parti Socialiste pour un an

La commission nationale des conflits du Parti Socialiste a rendu sa décision : la députée Marietta Karamanli est temporairement exclue du Parti Socialiste. L’élue de la deuxième circonscription de la Sarthe avait été convoquée par cette instance nationale à la mi-octobre 2020, à la demande de la fédération sarthoise du parti. Elle devait s’expliquer sur sa candidature à l’élection municipale de 2020 au Mans, alors que le PS avait désigné Stéphane Le Foll pour porter ses couleurs. L’exclusion de Marietta Karamanli est prononcée pour une durée d’un an.



La fédération sarthoise du PS se "félicite" de cette décision

Dans un bref communiqué, la fédération sarthoise du Parti Socialiste "se félicite de cette décision qui légitime sa démarche". Pour son premier secrétaire, Thierry Cozic, "la Commission Nationale des Conflits du Parti Socialiste reconnait le bon droit du recours déposé devant elle par la Fédération du PS de la Sarthe, relatif à la candidature dissidente de Marietta Karamanli". Contactées par France Bleu Maine, les instances nationales du Parti Socialiste confirment qu'à leurs yeux, la candidature de la députée sarthoise à cette élection était bien "dissidente". Elles ajoutent cet autre argument pour justifier son exclusion temporaire : "cette candidature fut également maintenue lors du second tour toujours face à la liste soutenue par le Parti socialiste".

Les partisans de Karamanli, eux aussi, dans le collimateur

Durant la campagne pour les municipales, Marietta Karamanli n’avait pas revendiqué l’étiquette socialiste. Mais sa candidature avait fortement déplu aux instances départementales du parti, à tel point qu’une trentaine de ses soutiens avaient été convoqués, début septembre 2020, devant la commission départementale des conflits du PS. Ces derniers avaient alors dénoncé "une purge" au sein du parti auxquels certains adhéraient depuis de nombreuses années.



De vives tensions au sein du Parti Socialiste sarthois

Qualifiée pour le second tour face à Stéphane Le Foll, Marietta Karamanli, qui exerce son troisième mandat de députée, avait été battue en juin 2020. Elle avait remporté 27% des voix contre 63% pour l’ancien Ministre de l’agriculture qui avait pris la succession de Jean-Claude Boulard après son décès en cours de mandat. C’est précisément à cette période, en juin 2018, que les relations entre Marietta Karamanli et Stéphane Le Foll s’étaient dégradées. Déjà, à l’époque, la députée s’était présentée pour occuper le fauteuil de maire en formant un ticket avec Christophe Counil. Stéphane Le Foll avait été désigné par 12 voix contre 9 par le groupe socialiste et apparentés de la municipalité mancelle.