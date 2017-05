Législatives : la députée socialiste Marie-Arlette Carlotti renonce à se présenter à Marseille

La députée socialiste de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône et ancienne ministre annonce qu'elle ne sera pas candidate à sa propre succession aux élections législatives. Marie-Arlette Carlotti indique ne pas vouloir faire "le combat de trop".

Dans un communiqué adressé aux électeurs de sa circonscription, Marie-Arlette Carlotti annonce qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections législatives. "J'ai un beau parcours et je ne renie rien", précise l'ancienne ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault entre mai 2012 et mars 2014.

"Les Français appellent à un profond renouvellement de la vie publique, un dépassement des partis. Je les ai entendus. Je ne ferai pas le combat de trop." (Marie-Arlette Carlotti)

"Je ne ferai pas le combat de trop", explique Marie-Arlette Carlotti, actuelle députée socialiste de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui se revendique dans ce communiqué comme "une femme de gauche, respectueuse de (ses) opposants, intransigeante contre les porteurs de haine de l'extrême droite".

"Je n'ai pas réussi à donner une meilleure image du Parti socialiste à Marseille."

Marie-Arlette Carlotti appelle de ses vœux "une rénovation" à Marseille. "Je l’ai portée, en m’élevant contre les petites combines politiciennes et les malversations dans mon propre camp. Mais je n’ai pas réussi à donner une meilleure image du Parti socialiste à Marseille, cette ville à laquelle je suis tant attachée et qui mérite mieux", avant de conclure : "D'autres échéances viendront", sans préciser si elle en fera partie.