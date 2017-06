La députée sortante Anne Yvonne Le Dain, lâchée par le PS, laminée dans la 2e circonscription de l'Hérault

Vingt quatre candidats se présentaient dans la 2e circonscription de l'Hérault, un record pour le département. La député sortante Anne Yvonne Le Dain a payé sa valse hésitation. Lâchée par le PS, elle obtient le plus mauvais score de tous les députés sortants avec 5,1 % des voix.

Sans grande surprise, on assistera donc dimanche à un duel entre la candidate de La République en Marche, Stéphanie Jannin et celle de la France Insoumise Muriel Ressiguier La première a obtenu 28,5% , la deuxième 22, 8 % devant les candidats LR et FN.

La candidate investie par le PS, Fatima Bellaredj arrive en 5e position , Anne Yvonne Le Dain qui n'avait pas obtenu l'investiture du parti , à la 7e position. 5,1% : c'est le plus mauvais score de tous les députés sortants.

RESULTATS DEFINITIFS 2e CIRCONSCRIPTION. Taux de participation : 42,7 %

Stéphanie JANNIN (REM) : 28,5 % (QUALIFIE 2e tour)

Muriel RESSIGUIER (FI) : 22,8 % (QUALIFIE 2e tour)

Nancy CANAUD (LR) : 11,36 %

Pierre ALLIOTTI (FN) : 8,14 %

Fatima BELLAREDJ (PS) : 6,9 %

Coralie MANTION (Eco) : 5,19 %

Anne Yvonne LE DAIN (DVG. Sortante ex PS) : 5,15 %

Rappel des résultats de 2012 .

2ème circonscription

1er tour .Abs : 46,7%

Anne-Yvonne Le Dain (PS) 39,3% (12 036 )

Anne Brissaud (PR) 20% ( 6 112 )

René Revol (FG) 12,7% (3 872)

Yamina Vion (FN) 11,2% (3 435 )

Mustapha Majdoul (EELV) 6,6% (2 019 )

2ème tour .Abs : 50 %

Anne-Yvonne Le Dain (PS) 66,3% (18 666)

Anne Brissaud (PR) 33,6% (9 467 )

Rappel résultats présidentielle 2017

1er tour : part 73 % / 2ème tour : part 68 %

Mélenchon : 33.7

Macron : 24.6 …………………..81 %

Fillon : 16

Le Pen : 11…………………….19 %

Hamon : 9.5

