La der des ders pour Jean-Claude Gaudin.

Marseille, France

Une séance en présence de la majorité des 101 élus ou aucun cadeau ne lui a été fait de la part de l’opposition, notamment à propos des écoles ou encore du logement. Pendant plus de 3 heures les 160 délibérations ont été examinées dans les règles. Le maire a conclu la séance avec une courte déclaration. Les chefs de groupe des élus lui ont ensuite rendu hommage avec des applaudissements très fournis et une standing ovation .Jean- Claude Gaudin a tenu son rôle jusqu’à la dernière minute de cette ultime réunion.

Les élus de tous les partis reconnaissent un engagement de plus de 50 ans au service de Marseille (Jean Claude Gaudin est élu conseiller municipal en 1965, maire depuis 1995 sans interruption).A 80 ans, il a dirigé la séance comme à son habitude, plus de 3 heures de débats. Des attaques en règle sur les écoles et les résultats de l’audit ou encore sur les problématiques du logement. Aucun cadeau ne lui a été fait et il n'en n'a fait aucun à son opposition durant ces débats .

Dans sa courte déclaration, il a évoqué sans trémolo dans la voix, sa passion pour Marseille, ses réussites mais aussi ses échecs. Il a terminé avec ce message aux candidats à sa succession « cette passion pour Marseille et les Marseillais, Mesdames et messieurs entretenez-là »