Face au maire sortant Claude Gilet, il y aura une seconde liste aux municipales en mars prochain à Craon. "S'Unir et Agir pour Craon" a présenté ses 27 candidats samedi 1er février avec en tête de liste, Bertrand de Guébriant.

La liste "S'unir et Agir pour Craon" se lance dans la bataille pour faire chuter le maire sortant Claude Gilet

S'Unir et Agir pour Craon

Craon, France

Les municipales à Craon à la mi-mars vont se jouer en duel et non pas en solo, vous le savez depuis début janvier. La liste du maire sortant Claude Gilet aura un adversaire, une liste sans étiquette "S'Unir et Agir pour Craon" qui s'est présentée dans son entier samedi 1er février.

Pour sa tête de liste, Bertrand de Guébriant, elle incarne le renouvellement. Avant tout, sur la forme, avec sept anciens conseillers municipaux de l'actuelle majorité ou de l'opposition sur les 27 noms mais c'est un renouvellement aussi sur le fond selon lui :

On peut parler de nouveau souffle dans la méthode car on souhaite vraiment fonctionner dans la concertation, écouter avant de prendre des décisions. Cela ne veut pas forcément dire que ce n'était pas fait comme cela avant mais c'est la méthode que l'on veut mettre en place

Le groupe l'applique déjà pour la finalisation du programme selon la tête de liste. Bertrand de Guébriant explique également que s'ils sont élus, ils souhaitent ouvrir les commissions de travail aux Craonnais qui souhaiteraient participer.

Une seconde liste attendue par les Craonnais ?

Philippe Guiard est ancien président de la communautés de communes du craonnais. Il conduisait la liste en binôme, avant que Bertrand de Guébriant ne soit finalement choisi comme l'unique tête. Pour lui, les électeurs n'attendaient que cela d'avoir une deuxième liste :

Cela explique l'accueil agréable que l'on a rencontré. Constituer notre liste n'a donc pas vraiment été difficile, on a senti que les gens se disaient "on a envie de tenter cette aventure avec vous"

"Ce qu'ils n'attendaient pas, c'est peut-être le duo que nous formons avec Bertrand de Guébriant. Nous avons des sensibilités, des histoires différentes mais quand on s'explique, les gens disent que c'est ce qu'ils attendent. Pas de chamaillerie, pas de zizanie", analyse Philippe Guiard.

Le programme sera dévoilé à la mi-février

En attendant les axes de campagne, voici les 27 noms de cette liste :

Amélie Bourneuf, 35 ans, directrice d'une résidence senior - Michel Buggin, 57 ans, vétérinaire - Monique Chazé, 64 ans, directrice administrative retraitée - Gwénaëlle Cognard, 48 ans, auxiliaire de vie scolaire - Véronique Crosnier, 54 ans, assistante de direction dans l'industrie laitière - Philippe Dersoir, 66 ans, retraité de la fonction publique territoriale - Marie-Laure Duval, 47 ans, formatrice - Patricia Fleuriault, 52 ans, enseignante - Bertrand de Guébriant, 39 ans, directeur administratif d'un groupe de presse locale (et tête de liste) - Sébastien Guédon, 48 ans, responsable d'usine dans l'agroalimentaire - Philippe Guiard, 57 ans, chef de projets dans un cabinet d'expertise comptable - Vincent Guillet, 56 ans, agriculteur - Denis Houssin, 62 ans, agriculteur retraité

Lionel Lairy, 51 ans, responsable des services techniques d'une collectivité - Joël Laloué, 61 ans, retraité de la fonction publique - Quentin Lanvierge, 40 ans, collaborateur parlementaire - Eric Lefèvre, 50 ans, formateur dans l'industrie laitière - Aurélie Mahier, 41 ans, commerçante - Andrée Maugeais, 58 ans, directrice RH d'un groupe de résidence senior - Sandra Monnier, 41 ans, assistante d'élu - Mathieu Moreau, 36 ans, conseiller d'entreprise au sein d'un cabinet d'expertise comptable - Alain Pénochet, 52 ans, chef d'équipe dans l'industrie laitière - Dominique Prévosto, 66 ans, retraitée du secteur du bâtiment - Philippe Poultier, 52 ans, chef d'équipe dans l'industrie laitière - Catherine Sauvé, 53 ans, monitrice principale en ESAT, Edit Ragaru, 56 ans, informaticienne - Sophie Vincent, 38 ans, enseignante.