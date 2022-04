Le taux de participation s'élève à 70,15% à 17h au second tour de l'élection présidentielle en Dordogne ce dimanche. Un taux en baisse par rapport au premier tour, mais en hausse si on le compare avec celui de 2017.

Présidentielle : la Dordogne est le deuxième département de France qui a le plus voté au second tour à 17h

Les Périgourdins ont encore plus voté que la moyenne nationale. Le taux de participation s'élève à 70,15% à 17h pour ce second tour de l'élection présidentielle en Dordogne, alors que la moyenne nationale est de 63%. La Dordogne est le deuxième département où l'on a le plus voté à 17 heures derrière l'Aveyron avec 70,51% de participation et les Landes sur la troisième marche du podium avec 69,84% de participation.

En Dordogne, ce taux de 70,15% est en baisse par rapport au premier tour (75,26%) mais il est en hausse si on le compare au taux du second tour de l'élection présidentielle de 2017 (66,32%).

