La double vie de Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze et agriculteur

C'est ce jeudi que doivent être élus les nouveaux présidents des conseils départementaux. En Haute-Vienne comme en Corrèze ce sont les mêmes, Jean-Claude Leblois et Pascal Coste, qui vont retrouver leur fauteuil. Pour ce dernier autant dire que son emploi du temps ne va pas se réduire. Car Pascal Coste, depuis le début de sa carrière politique, y compris depuis 2015 lorsqu'il est devenu président de l'exécutif corrézien, n'a jamais abandonné l'exploitation familiale. Il a une cinquantaine de génisses, des cochons et trente hectares de châtaigniers à Beynat.

Le petit déjeuner avec son épouse

Pascal Coste transforme une grande partie de ses châtaignes, notamment en confiture. Il a certes beaucoup mécanisé son exploitation; il a recours à des ouvriers agricoles et il sait qu'il peut compter sur l'entraide de ses voisins. Mais ses journées sont toujours longues. Elles commencent la plupart du temps auprès de ses vaches; le cas échéant il étudie quelques dossiers avant de remettre le costume de président vers 7h. "J'essaie de prendre au moins le petit déjeuner avec mon épouse. C'est peut-être le seul temps vraiment familial que l'on a le matin de 6h30 à 7h". Et parfois les journées se finissent très tard : "par exemple quand Nicolas Florian est venu faire son meeting en Corrèze durant la campagne, eh bien ! le soir à 22 heures j'ai commencé dans les châtaigniers jusqu'à 2h du matin pour désherber".

Un paysan citoyen sur son territoire

Le prix à payer de l'engagement citoyen explique Pascal Coste. "Plus qu'agriculteur je me définis plutôt comme un paysan. C'est-à-dire celui qui vit de la terre. Mais un paysan c'est aussi celui qui vit dans son territoire. Et d'être engagé ça fait partie de la conception de la vie sur le territoire". Une question de liberté aussi. "Les mandats syndicaux (Pascal Coste a été président national des jeunes agriculteurs de 1998 à 2000 NDLR) et les mandats politiques c'est quand même des CDD. Il ne faut pas penser qu'on est là à vie". Et Pascal Coste aime avoir les pieds sur terre. Même si ça lui demande parfois de faire le grand écart. "C'est pas rare d'être le matin sur les bêtes ou de ramasser les châtaignes et d'être à dix heures avec un ministre qu'on accueille en Corrèze".