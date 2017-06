"La Droite a disparu" : Philippe De Villiers sur France Bleu Loire Océan

Philippe De Villiers était l'invité de France Bleu Loire Océan vendredi matin pour évoquer le 40ème anniversaire du Puy du Fou. Il n'avait pas envie de parler de politique mais a tout donner son avis sur l'état de la Droite française.

"La Droite...Elle a disparu" : un long silence et ces cinq mots de Philippe De Villiers prononcés vendredi matin sur l'antenne de France Bleu Loire Océan. Il n'en dira pas plus. Le ton est grave et solennel mais le président du Mouvement pour la France n'a pas envie de parler politique, "mon âme est tout au Puy du Fou" dit-il alors que le journaliste Bertrand Pidance l'interroge en fin d'interview pour avoir son avis sur l'état de la Droite française.

Jour de fête au Puy du Fou

Ce vendredi 16 juin, des milliers d'invités sont attendus au Puy du Fou pour célébrer le 40ème anniversaire du parc devenu le deuxième parc de loisirs de France en terme de fréquentation. Une représentation exceptionnelle de la Cinéscénie sera donnée en soirée après le passage de la Patrouille de France dans le ciel de Vendée.