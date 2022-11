"La droite doit revenir ce qu'elle est" juge le patron des Républicains dans le Tarn

Le 3 décembre, les adhérents du parti Les Républicains éliront leur nouveau président. Ils choisiront entre Aurélien Pradié, Eric Ciotti et Bruno Retailleau. Un scrutin interne dans un contexte particulier, alors que le parti a perdu de son influence au fil des ans, coincé entre le Rassemblement National et le camp Macron. Quant à Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, il a annoncé en début de semaine qu'il quittait la formation politique.

Est ce que ça vous fait mal au cœur de voir partir Jean-Luc Moudenc ?

Jean-Luc Moudenc est un maire remarquable. C'est un homme respectable. C'est un homme indépendant. Et comme je le suis aussi par tempérament, je le comprends. Mais on peut être indépendant dans son parti. Jean-Luc, lui, choisit d'être indépendant à l'extérieur. Ce que j'observe, c'est qu'il reste aussi indépendant à l'égard de la majorité présidentielle. Et il a bien raison, parce que le bilan du macronisme est catastrophique.

Majorité présidentielle dont il a reçu le soutien pour les dernières municipales, tout de même...

Oui, mais Jean-Luc a toujours pu compter sur à la fois notre formation politique et ses militants qui ont été d'un dévouement à son égard sans limite.

Est ce que vous comprenez le maire de Toulouse quand il dit que votre parti s'est "droitisé" et "recroquevillé" ?

Recroquevillé, sûrement pas. Droitisé... je crois que si la droite avait été à droite depuis 20 ou 30 ans, on n'aurait pas aujourd'hui les problèmes que nous rencontrons. Aussi bien à notre aile droite, si je puis dire, avec le Rassemblement National. Et notre aile gauche avec le macronisme. C'est parce que, précisément, la droite n'a pas été à l'écoute des Français sur les questions essentielles que sont les questions de sécurité, d'immigration, d'impôts qu'elle a échoué.

Nous avons trahi notre ADN gaulliste

Mais à l'origine, quand Nicolas Sarkozy a créé l'UMP, c'était pour rassembler l'ensemble des forces de droite et du centre. Où est passé le centre ?

Je crois que depuis trop d'années, les centristes ont trop pesé sur un parti dont la colonne vertébrale est gaulliste. Les militants, dans le fond, pour résumer, étaient gaullistes et les cadres étaient très modérés. Et je crois que sur les sujets essentiels, comme les questions régaliennes comme sur les questions européennes, nous avons trahi notre ADN qui est un ADN gaulliste. Et je le dis aujourd'hui, le 9 novembre qui est l'anniversaire de la mort du Général de Gaulle.

Vous soutenez Eric Ciotti qui fait partie des trois candidats à la présidence de votre parti. Et donc, vous assumez la droitisation au détriment des centristes tels que Jean-Luc Moudenc ?

Mais cette expression de droitisation laisse penser que ce serait mal que la droite soit la droite. Ça me paraît normal que la gauche sur la gauche, c'est parfaitement normal. C'est le macronisme qui a aujourd'hui effacé les frontières traditionnelles entre la droite et la gauche pour attirer à lui toutes les tous les opportunismes.

Et on voit quel est le résultat, c'est l'effondrement de l'Etat, c'est la dislocation de la nation. Les Français sont malheureux, ils sont divisés. Il y a un climat de haine dans notre pays qui est terrible. L'État, que ce soit sur les questions de sécurité, sur les questions d'éducation ou sur les questions de santé, s'est effondré. Il manque en France une vraie colonne vertébrale et c'est celle qu'a toujours apporté le parti gaulliste dans l'histoire de notre pays depuis une cinquantaine d'années.

Sur les questions essentielles, la droite doit redevenir ce qu'elle est

Eric Ciotti dit qu'au deuxième tour de la présidentielle, entre Macron et Zemmour, il voterait Zemmour. Vous pensez que les adhérents des Républicains, c'est ça leur ADN aujourd'hui ?

Nous le verrons le 3 décembre NDLR : élection du président LR) lorsque ceux-ci s'exprimeront et je ne vais pas m'exprimer à leur place. Je dis simplement que sur les questions essentielles, la droite doit redevenir ce qu'elle est, sur les questions européennes par exemple. Les centristes ont préempté tout notre discours sur l'Europe. La France a tout cédé. Nous avons cédé dans le passé souveraineté juridique, souveraineté monétaire, politique, commerciale. Qu'est-ce-que l'Europe a fait de tout cela? L'histoire récente montre bien que l'histoire de l'Europe est un échec. Nous avons tous cédé à l'Allemagne qui aujourd'hui fait cavalier seul.

Jean-Luc Moudenc dit que votre parti s'est concentré sur les territoires ruraux au détriment des métropoles. Est ce qu'il n'a pas un peu raison ?

Il ne faut pas confondre la stratégie et les résultats. Dans les grandes métropoles, dont la sociologie est évidemment très différente de celle des territoires ruraux et des petites villes, les élections ont traduit une poussée à la fois des écologistes et de l'extrême gauche. C'est d'ailleurs le cas à Toulouse. L'extrême-gauche est extrêmement forte. Est-ce que pour autant celle-ci répond à l'intérêt général exprimée par les Toulousains ? Je ne crois pas. (...) Aussi bien dans les métropoles que les territoires ruraux, nous devons nous mettre à l'abri de l'extrême gauche comme de l'extrême droite.

Etes-vous opposé à une alliance, un accord de gouvernement avec la majorité présidentielle ?

Pourquoi servir de béquille à un pouvoir qui est chancelant ? Un pouvoir qui a trahi l'histoire même de notre pays ? Regardez ce qui s'est passé sur la question énergétique depuis dix ans. Les gouvernements successifs de François Hollande et d'Emmanuel Macron ont sacrifié l'industrie nucléaire et cette année, nous sommes obligés d'importer 20 % de notre électricité d'Allemagne qui a relancé ses centrales à charbon. On a là un exemple flagrant de d'effondrement complet de notre vision française de l'indépendance.