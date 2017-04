La droite et le centre mayennais plus unis que jamais

A quelques jours du 1er tour de la présidentielle, et avant les législatives, dont la campagne sera forcément très courte, l'unité est de rigueur pour Les Républicains et l'UDI.

Plus question de doutes, de divergences, de désaccord : l'heure est à l'unité pour la droite et le centre mayennais. A cinq jours du 1er tour, les deux partis parlent d'une seule voix pour soutenir François Fillon, avec toute une série d'actions intitulée "Les 24h de la Mayenne pour François Fillon". "Face à un pays divisé, nous devons montrer l'exemple en étant solides, unis et prêts à défendre les mayennais à l'Assemblée Nationale. Il faut montrer que nous, on ne doute pas", affirme Samia Soultani-Vigneron, patronne des Républicains en Mayenne, et également candidate sur la 1ère circonscription. " Dans cette dernière ligne droite, il faut convaincre !" , renchérit l'UDI Yannick Favennec, candidat à sa propre succession sur la 3ème circonscription. "Les abstentionnistes risquent de devenir le premier parti de France : il faut aller chercher les voix avec les dents !"

Convaincre les indécis

L'objectif est donc de convaincre les indécis d'aller voter dimanche, mais aussi d'aller voter les 11 et 18 juin, pour les législatives ! Et ça ce n'est pas gagné : la participation est en général beaucoup plus faible pour ce scrutin que pour la présidentielle (en Mayenne, en 2012, le taux d'abstention était de 16% au 2nd tour de la présidentielle, il était supérieur à 40% pour le 2nd tour des législatives, dans les 3 circonscriptions). "Pourtant il est très important, une fois la présidentielle passée, de pouvoir former une véritable majorité à l'Assemblée Nationale, capable de porter le projet de François Fillon", souligne Samia Soultani-Vigneron.

Autre illustration de cette volonté d'unité Les Républicains/UDI : les patrons des deux partis dans le département (Samia Soultani-Vigneron et Olivier Richefou) tiendront une réunion publique commune, pour soutenir la candidature de François Fillon, mercredi soir (19 avril) à Changé, salle des Nymphéa, à 20h30.