La droite et le centre préparent leur rentrée politique en Bourgogne

C'est relâche pendant quelques jours sur la scène politique. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, on pense déjà à la rentrée. Les Républicains et l'UDI regroupés au sein du groupe UDRC au conseil régional se donnent rendez-vous le 2 septembre à Vitteaux en Côte-d'Or.

C'est officiel ! La Fête de la Droite et du Centre en Bourgogne Franche-Comté se tiendra le samedi 2 septembre à Vitteaux. Dans son communiqué de presse annonçant ce rendez-vous, le ton est donné. On y attaque surtout le gouvernement et le président de la République pour le nouveau tour de vis annoncé pour les collectivités locales.

"Les élus locaux se préparent désormais à subir un nouveau coup de massue de la part du Gouvernement de 13 milliards d'euros", rappelle le groupe UDRC. C'est dans "ce climat de défiance et de résistance à ces annonces portant atteinte aux territoires" que la Droite et le Centre de Bourgogne Franche-Comté entendent se rassembler à Vitteaux pour marquer la rentrée politique régionale. L’Union de la Droite et du Centre du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté dressera le bilan annuel de son action et "sa feuille de route au service des Bourguignons et des Francs-Comtois pour les années à venir".

Objectif : refonder le paysage politique local

La Droite et le centre veulent aussi mobiliser l'ensemble des énergies de la Droite et du Centre avec un objectif simple "refonder le paysage politique local et faire passer les intérêts des bourguignons et des francs - comtois avant tout autre enjeu." , précise le communiqué.