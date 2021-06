La droite remporte le Val-de-Marne après 45 ans de communisme : séisme qui secoue plus ou moins les habitants

Ce lundi, le PCF déplore la "douloureuse perte pour les communistes" du Val-de-Marne. Après 45 ans de communisme, le département, dernier bastion du PCF est passé à droite. La liste de droite emmenée par Olivier Capitanio l'a emporté devant l'alliance de gauche dirigée par le communiste Christian Favier.

"Je n'étais pas au courant"

Avec un taux d'abstention de 67% à Ivry-sur-Seine, ce séisme politique ne semble pas bouleverser tous les habitants. "Je n'étais pas au courant", s'étonne Mamadou qui n'est pas allé voter ni au premier ni au second tour. Laure en revanche a suivi les résultats et c'est un choc. "Malheureusement c'est mauvaise nouvelle pour la ville d'Ivry." De son côté Judith est ravie. "C'est une grande joie, le communisme d'aujourd'hui ce n'est pas le communisme d'hier, là je n'en peux plus" explique l'Ivryenne à la retraite.

"La gueule de bois, on s'en remet"

Le maire PCF d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouyssou évoque une grande déception. Mais il assure aussi : "La gueule de bois, on s'en remet et on repart au combat le lendemain". Il craint néanmoins un changement profond des politiques publiques au quotidien pour les habitants du département "pour les crèches, l'aide sociale, l'aide sociale à l'enfance, la gestion des collèges." De son côté le futur président du conseil départemental, Olivier Capitanio assure qu'il ne souhaite pas "tout casser après un demi-siècle de communisme" et affirme vouloir "conserver des politiques sociales dans le Val-de-Marne."