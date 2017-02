La droite tourangelle soutient Fillon, qui présente ses excuses et poursuit sa campagne présidentielle

Claude Greff, Philippe Briand, Hervé Novelli, Thibault Coulon : plusieurs personnalités du parti Les Républicains, en Indre-et-Loire, affirment sur France Bleu Touraine leur soutien à François Fillon, au lendemain de la conférence de presse censée relancer sa campagne.

François Fillon fait son méa-culpa mais maintient sa candidature à l'Elysée. Il affirme que c'est une nouvelle campagne qui commence, au lendemain de la conférence de presse durant laquelle il s'est efforcé de faire retomber la polémique autour de l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa femme et de ses enfants.

Pour lui, rien d'illégal, même si il a fait des excuses aux français pour avoir commis l'erreur d'employer ses proches. C'était, selon François Fillon, "une collaboration de confiance qui suscite la défiance". Comme il l'avait annoncé, le candidat de la droite à la présidentielle a publié hier soir sur internet sa déclaration de patrimoine et les salaires de sa femme : environ 680 000 euros nets en 15 ans. Pour lui, tous ces faits étaient légaux et transparents.

"Il n'avait pas à me convaincre, parce que je connais l'homme, je connais l'engagement qui est le sien, mais par contre il m'a rassuré sur sa volonté d'y aller. J'ai senti un homme sûr, un homme sur lequel on peut se reposer, et qui en cas de coup dur pour notre pays saura faire face". Claude Greff, député Les Républicains d'Amboise

Officiellement, tous Les Républicains sont donc maintenant en ordre de marche derrière leur candidat. Philippe Briand, le député-maire Les Républicains de St Cyr Sur Loire, fait tout de même preuve d'un enthousiasme assez mesuré.

"Il apporte des éléments de réponses sur la manière dont le travail avait été organisé avec sa femme, et si il le dit, je n'ai pas de raison d'en douter. Je l'ai trouvé plutôt combatif, et plutôt bon dans ses explications. Sur le fait de savoir si c'est le bon candidat ou pas, il a été désigné après un processus long et une mobilisation hors norme, et maintenant le coup est parti, alors dans le mesure où il est sûr de son fait, c'est le candidat qui va bien...et de toute façon, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions". Philippe Briand, député-maire LR de St-Cyr-Sur-Loire

François Fillon repart sur le terrain dès ce mardi : il se rend à Troyes, dans l'Aube, chez François Baroin qui avait, un temps, été envisagé pour le remplacer dans la campagne présidentielle. Hervé Novelli, maire LR de Richelieu et soutien historique de François Fillon, veut croire que la dynamique est réenclenchée.

"Il a dit, je crois, des choses qui n'avaient pas été dites jusqu'à présent. Il a présenté ses excuses aux Français en disant qu'il avait fait une erreur d'appréciation, et je crois que c'était important qu'il le dise pour que sa sincérité soit reconnue. Aujourd'hui, il est notre candidat, je l'ai toujours soutenu et je continuerai bien sûr de la soutenir de toutes mes forces". Hervé Novelli, maire LR de Richelieu

Le Républicain Thibault Coulon, adjoint au maire de Tours, chargé des questions économiques, était mardi matin l'invité de France Bleu Touraine. Il a, lui aussi, assuré François Fillon de son soutien.

"J'ai trouvé qu'il était très sincère, très transparent, blessé aussi. Ces pratiques, anciennes dans le monde politique, n'ont plus lieu d'être, mais on met en avant des faits qui ont 10 ans, 20 ans, à une époque où tout ça était toléré, peut-être d'une manière abusive. François Fillon doit, pour toute la classe politique, dire que ces pratiques ne sont plus acceptables et il doit incarner ce renouveau". Thibault Coulon, LR, adjoint chargé des questions économiques à Tours

A gauche, évidemment, on est moins convaincu. Selon Françis Gérard, le secrétaire départemental du Parti Socialiste en Indre-et-Loire, cette affaire laissera forcément des traces.