La Faute-sur-Mer : l’ancien maire condamné après Xynthia maintient sa candidature

René Marratier, l’ancien élu condamné par la justice après la tempête qui a coûté la vie à 29 habitants, maintient sa candidature aux municipales et dénonce «de fausses informations » de la préfecture.

La préfecture de Vendée a été claire : en cas d'interdiction d'exercer une fonction publique, un candidat ne peut devenir ni maire, ni adjoint, seulement conseiller municipal. Mais René Marratier, le maire de La Faute-sur-Mer à l'époque de la tempête Xynthia, et condamné par la suite, persiste et signe : il maintient sa candidature aux prochaines municipales sur la côte vendéenne. Même s'il n'a pas été nommément cité par le communiqué de presse de la préfecture, il a souhaité ce vendredi 21 février 2020, face aux journalistes, "rétablir la vérité" pour que "les gens connaissent enfin et avec sincérité, la réalité des choses, car l'humiliation publique ne peut être tolérée".

René Marratier peut-il légalement devenir maire ?

D'après l'équipe de René Marratier, ça ne fait aucun doute : l'ancien élu peut légalement mener une liste. "Il n'a pas été déclaré inéligible, il peut donc se présenter à l'élection municipale", d'après son avocat Jean-Baptiste Chevalier. "Le code pénal prévoit que cette interdiction ne s'applique pas lorsque la personne exerce cette fonction publique en vertu d'un mandat électif", a-t-il précisé.

Des propos qui font bondir Laurent Huger, qui se présente face à René Marratier. "Le maire a deux rôles, un mandat électif et agent de l’État (...) Demain, il peut être maire, mais le paradoxe c'est qu'il ne pourra pas exercer la fonction d'agent de l’État ce qui serait une première en France ! Par exemple, si vous voulez vous marier à la Faute, le mariage serait illégal", a-t-il avancé.