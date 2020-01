La fédération LR de la Sarthe met son siège en vente

Le siège de la fédération Les Républicains de la Sarthe est à vendre, selon le président du parti en Sarthe Maxime Meunier, qui confirme une information du Maine Libre. La fédération espère emménager d'ici un an dans des locaux plus modernes et plus ouverts sur la ville.