L'épouse de Xavier Bertrand engagée dans la campagne de Valérie Pécresse

Il faudra compter dans les prochains mois avec Vanessa Williot-Bertrand! L'épouse de Xavier Bertrand a officiellement intégré cette semaine l'équipe de campagne de Valérie Pécresse pour la campagne présidentielle de 2022. Avec le député LR de l'Aisne Julien Dive, elle compose le binôme "d'orateurs régionaux" de la candidate à la présidentielle dans les Hauts-de-France. Vanessa Williot-Bertrande, âgée de 35 ans, fait donc son retour en politique à l'occasion de cette campagne.

Elle s'était mise en retrait de la vie politique lors de l'élection de Xavier Bertrand à la tête des Hauts-de-France

Un retour sur la scène politique pour celle qui avait justement fait le choix, en 2015, de la quitter lorsque Xavier Bertrand avait été élu à la présidence des Hauts-de-France en 2015. Auparavant, elle avait milité chez les Républicains dans le Valenciennois, elle avait notamment été élue conseillère municipale dans l'opposition à Saint-Amand-Les-Eaux. Lors de l'élection de Xavier Bertrand, elle avait quitté ses fonctions puisqu'il était "". S'ajoutaient également des raisons personnelles, notamment la naissance d'un enfant et son déménagement à Saint-Quentin. "Mais je n'ai jamais quitté le milieu politique", explique Vanessa Williot-Bertrand, "je l'ai juste fait un peu différemment. J'étais auprès de Xavier, j'ai vécu les élections régionales à ses côtés. J'ai volontairement été moins visible parce que je pense que ça n'était pas mon rôle d'être visible en tant que femme de. J'estime que ça n'est pas une fonction d'être "femme de"!

Pourquoi un retour maintenant dans l'arène politique?

Vanessa Williot-Bertrand, qui travaille dans une entreprise de communication, explique que c'est le fait d'être contactée directement par Valérie Pécresse qui l'a motivée à revenir dans le jeu, "avec un rôle que j'estime être vraiment légitime puisqu'elle me propose d'être oratrice régionale et que je pense que je connais quand même bien cette région"! Elle explique avoir eu aussi tout simplement très envie de prendre part à cette campagne, aussi parce que Valérie Pécresse est une femme: "Pour la femme que je suis, et pour les combats que je porte à ce titre, c'est important pour moi de soutenir une femme [candidate] à la présidence de la République." Une femme qui a pourtant battu son époux lors de la primaire des Républicains... même si Xavier Bertrand avait affirmé dès sa défaite qu'il s'engagerait pleinement dans la campagne de Valérie Pécresse. Vanessa Williot-Bertrand défend au contraire la cohérence de son engagement auprès de la candidate LR: "Elle a des valeurs qui sont tout à fait compatibles avec celles qu'on porte, elle est de notre famille politique, donc ça n'est pas une difficulté de continuer l'aventure avec elle de manière un peu plus officielle que si je l'avais fait en accompagnant Xavier."

Le risque d'être considérée comme "la femme de"?

Quand on lui pose la question de savoir si elle ne craint pas de se voir coller cette étiquette de "femme de Xavier Bertrand" pendant toute la campagne présidentielle, la porte-parole de Valérie Pécresse dans les Hauts-de-France s'amuse presque de la question à laquelle elle reconnaît s'être attendue : "Ca va occuper un peu les gens au début! Mais il va vite y avoir beaucoup d'autres sujets sur lesquels on va pouvoir s'étendre de façon plus importante!" Mais elle s'insurge contre le fait qu'elle n'aurait pas le droit de s'investir en politique précisément par sons statut d'épouse de Xavier Bertrand: "Je trouverai ça illégitime, parce que je suis "femme de", de ne pas pouvoir continuer à faire ce que je faisais avant d'être avec Xavier Bertrand.. Ce serait quand même bien le seul milieu où l'on n'aurait pas le droit de faire quelque chose parce que l'on est "femme de".