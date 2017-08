La fête du cochon à Hayange perd ses têtes d'affiche

Eve Angeli, Caroline Loeb, Enzo Enzo ne succéderont pas à Herbert Léonard à la fête du cochon à Hayange le 3 septembre. Leur producteur a annoncé ce mercredi que les chanteuses ne viendront pas. Il estime avoir été "trompé" par la mairie Front National.

Caroline Loeb ne chantera pas "c'est la ouate" à Hayange le 3 septembre. Elle jette l'éponge comme Eve Angeli et Enzo Enzo suite à une nouvelle polémique -coton- autour de la fête du cochon, la grande fête organisée depuis 2014 par la mairie Front National de cette commune de Moselle.

Le producteur "dégueule" la fête du cochon

Le producteur des "Drôles de dames", Olivier Kaefer explique qu'il savait que la mairie d'Hayange était Front National. Il avait signé le contrat et validé le cachet (8.300€) des artistes car selon lui "les chanteuses ne font pas de politique", il ajoute que la semaine dernière "elles étaient à Cahors qui est une ville de gauche". Le problème c'est qu'il n'a jamais entendu parler de fête du cochon mais de "fête automnale". "Je n'ai jamais vu l'affiche avec la tête de cochon ni la connotation politique pour emmerder les musulmans" déclare sur France Bleu Lorraine Olivier Kaefer, "Nous avons été pris en otage par la mairie d'Hayange, moi sur les contrats j'ai une fête automnale, c'est pas du tout la fête du cochon avec les Français d'abord et compagnie, personnellement je dégueule ceci". Broome production a décidé de casser le contrat pour tromperie.

Olivier Kaefer le producteur des Drôles de Dames pour Broome Production Copier

"Le producteur est un menteur" - Fabien Engelmann maire FN d"Hayange

A la mairie d'Hayange on ne comprend pas la polémique. "Le contexte était bien précisé dans les échanges de mails" se défend le maire Front National Fabien Engelmann, "soit on vient et on signe le contrat, soit on dit ça ne nous intéresse pas". Fabien Engelmann estime que Broome production a cédé sous la pression "de journalistes ultrapolitisés, Parisiens, qui twittent"

Le maire d'Hayange, Fabien Engelmann à la fête du cochon 2016 © Maxppp - PQR

Le maire FN estime aussi le producteur n'avait qu'a se renseigner, "à taper Hayange sur google" pour voir que sa fête du cochon n'est pas "politisée mais traditionnelle".

Le communiqué du Maire d'Hayange Fabien Engelmann - Mairie d'Hayange

Fabien Engelmann, le maire FN d'Hayange Copier

Une fête du cochon organisée cette année le 3 septembre, dans la même période que l'Aïd-el-Kébir, la fête du sacrifice pour les musulman.