La "fierté" de Laurent Boissier, nouvel adjoint aux sports de la Ville de Nîmes

Il a changé de maillot, mais son cœur est plus que jamais nîmois. L'ancien directeur sportif du Nîmes Olympique entame ce vendredi une nouvelle vie. Laurent Boissier devient adjoint aux sports de la ville, après s'être engagé pendant la campagne électorale aux côtés de Jean-Paul Fournier, fraîchement réélu maire pour un 4e mandat consécutif. Il avait quitté les Crocos en décembre dernier. Ce vendredi, il a donc endossé l'écharpe tricolore : "Elle est lourde ! Elle est belle à porter. Pas par le poids, mais par les responsabilités. C'est une fierté, un honneur"

"Mon rêve c'est que les enfants comme les seniors, tout le monde puisse prendre du plaisir avec le sport à Nîmes. Le sport professionnel a beaucoup moins besoin d'accompagnement. J'ai envie de voir nos jeunes et nos seniors heureux" Laurent Boissier, sur France Bleu Gard Lozère"

"C'est un moment particulier. Mais j'en ai vécu pas mal dans ma carrière, dans mon autre vie." Le match le plus compliqué de sa vie ? "Oh non, j'ai eu des matchs compliqués quand même, j'en ai eu beaucoup ! Mais c'est une découverte et j'ai envie de prouver mes compétences"