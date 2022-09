La flamme olympique de Paris 2024 va traverser la Côte-d'Or

Tony Estanguet, François Sauvadet et Catherine Louis, Vice-présidente du Département en charge du Sport et de la Jeunesse

Déjà labellisé « Terre de Jeux », la Côte-d'Or entend désormais faire rayonner tout le monde sportif. Le département compte plus de 3000 équipements sportifs et plus de 120 000 licenciés, soit un quart de la population côte-d’orienne ! Il mobilise aussi de nombreux bénévoles qui sont de véritables chevilles ouvrières des clubs et des comités.

« C’est pour ces raisons que le Département de la Côte-d’Or a souhaité être département relais de la flamme olympique. Ce moment sera l’occasion de remercier et de mettre à l’honneur tous les bénévoles dont l’engagement est exemplaire, mais aussi nos sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels, de donner envie à nos jeunes de s’impliquer dans un sport et de porter ensemble les valeurs de l’olympisme, le dépassement de soi, le goût de l’effort, le travail et l’esprit d’équipe » explique le du conseil départemental, Président Sauvadet.

François Sauvadet et Tony Estanguet présenteront, au printemps prochain, le parcours détaillé du Relais de la flamme, avec les différentes villes-étapes qui seront au cœur de cet évènement et qui co-construiront le programme d’animations. L’idée étant de retenir les lieux les plus emblématiques de Côte-d’Or, d’un point de vue historique, patrimonial, culturel, ou naturel. Le Département mobilisera 180 000 euros sur trois ans pour organiser cette belle aventure.