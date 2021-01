La Flèche : 100 000 euros pour financer les projets des habitants

Pour favoriser la démocratie participative, la ville de La Flèche a mis en place un budget participatif de 100 000 euros consacré aux projets que souhaiteraient voir émerger les habitants de la commune. Les avis seront recueillis lors de réunions publiques mais aussi via un site internet dédié.

Dans une démarche de démocratie participative, la ville de La Flèche a mis en place un budget participatif de 100 000 euros consacré aux projets que proposeront les habitants eux-mêmes. Ainsi ils pourront s’exprimer sur des projets en cours de réalisation mais aussi proposer leurs idées à travers des groupes de réflexion.

Une première réunion publique dans le quartier de Verron avait fait office de test en octobre dernier. Elle avait réuni 80 participants. Cette fois-ci la municipalité souhaite consulter ses habitants sur des projets en cours comme la rénovation de la place Henri IV ou la restructuration du quartier de la gare.

Sonder les citoyens sur des projets emblématiques de la ville

Des consultations qui se feront lors de réunions publiques ou via une plateforme numérique en cours de création. "Avec le Covid il est difficile de se projeter, mais l'objectif ce serait de faire participer les citoyens à des projets emblématiques de la ville comme l'aménagement de Port Luneau ou la rénovation du _skatepark_. On veut vraiment aller vers la co-construction d'idées et de projets avec les citoyens pour déterminer les vrais priorités de la commune ", insiste Régis Dangremont adjoint en charge de la démocratie participative.

Un nouveau chargé de mission "démocratie participative"

Pour gérer ce budget de 10 000 euros et organiser les différents moments d'échanges, la mairie de La Flèche a fait appel début janvier à Jérémie Colomes . Nouveau chargé de mission "démocratie participative" pour la ville, il aura pour objectif de rassembler les Fléchois autour de différents projets présentés en amont par la commune. "L'idée c'est de redonner la parole aux citoyens afin qu'ils se sentent véritablement inclus dans la politique publique de la ville. La meilleure personne pour prendre une décision au niveau local, ça reste l’habitant", insiste le jeune homme de 31 ans.

Actuellement en cours de création, la plateforme en ligne destinée à recueillir les idées des citoyens fléchois devrait être accessible dans les prochaines semaines.