“La France doit accueillir des réfugiés, mais pas Ouistreham”, assure Romain Bail, maire de Ouistreham

Au lendemain de l’évacuation d’ un squat occupé par sept migrants soudanais et avant une nouvelle nouvelle demande d’expulsion du camp de migrants de Ouistreham, le maire de la ville portuaire était ce mercredi matin notre invité France Bleu. Pour faire le point sur sa politique depuis l’arrivée des premiers migrants à proximité du terminal ferry.

ⓘ Publicité

Romain Bail : Le bâtiment évacué hier matin était, c’est vrai, vide en janvier au moment de la transition du logement vers cette occupation illégale. Mais on devait installer le bâtiment d'EDF Énergies Nouvelles, dans le cadre du plan de la base de maintenance. Et cette expulsion c’est tout simplement l'application d'une décision de justice face à une situation qui était illégale.

France Bleu : Il s'agissait de sept migrants en situation régulière, avec demande d'asile en cours d'examen ou un titre de séjour. Ils ont choisi de se poser à Ouistreham. Est ce que vous n'avez jamais envisagé une structure d'accueil pour ces migrants qui, au niveau administratif, ont manifesté l'intention de rester en France ?

Romain Bail : Le sujet a toujours été clair. Nous sommes dans une logique où la ville de Ouistreham est très directement liée au trafic transmanche vers la Grande-Bretagne avec près d'un million de passagers par an. Si demain vous créez une capacité d'accueil ici sur ce site, vous allez provoquer un appel d'air. C'est ce qui s'est passé dans le Nord - Pas de Calais. C’est la fierté de la France d’accueillir des réfugiés et de leur accorder le droit d’asile. Mais il faut le faire intelligemment et convenablement. Il faut savoir où est ce qu'on accueille. Pour moi, ce n'est pas à Ouistreham Riva-Bella.

Il souhaite aussi le démantèlement du camp de migrants

France Bleu : Demain, une nouvelle audience après une plainte de Port de Normandie, structure du ressort du conseil régional. Pour réclamer le démantèlement du camp de migrants en bordure du canal depuis plusieurs années. Vous souhaitez ce démantèlement ?

Romain Bail : Oui, on va être très clair. Si la procédure existe, c'est bien parce que nous en avons parlé aux acteurs de Normandie. À une époque, vers 2018 / 2019, il y avait jusqu'à 400 450 migrants présents dans la ville. Aujourd’hui la réalité n’est plus la même avec 20 à 25 migrants. Pour autant, on ne peut faire croire qu'on peut s'installer durablement à Ouistreham Riva-Bella en faisant n'importe quoi sur le domaine public ou en occupant illégalement un certain nombre de maisons et propriétés privées.

France Bleu : Vous avez un problème avec ces associations de bénévoles qui viennent aider ces migrants. Vous avez été condamné il y a trois ans pour leur avoir dressé des procès-verbaux de stationnement qui ont été jugés abusifs. Pourquoi le dialogue est impossible ?

Romain Bail : Le dialogue, quand on est maire, c'est sans doute la première des fonctions. Donc dialoguer, oui, mais avec une posture qui, en face de nous, n'a pas vocation à être dans la radicalité. Or, quand vous avez des associations qui poussent des migrants à occuper illégalement des bâtiments, elles rompent d'elles-mêmes le dialogue que l'on peut essayer d'engager. On a accompagné un certain nombre de structures pour permettre des distributions de petits-déjeuners ou de repas sur le Port. Est ce que vous voyez l'intervention de la police municipale ? On a permis à certaines associations d'avoir un bâtiment pour stocker du matériel. Le dialogue existe, mais avec celles et ceux qui ont vraiment et véritablement envie de parler.

France Bleu : Vous êtes membre d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Vous avez fait le choix, lors de la dernière présidentielle, de parrainer Eric Zemmour. Est-ce que ça a contribué à renforcer votre image de maire anti-migrants ?

Romain Bail : Je connais, comme vous, la posture d'Éric Zemmour. Ce n'est absolument pas ma tasse de thé et encore moins, évidemment, le parti pour lequel j'ai adhéré. Pour autant, on va être très clair, le mode de fonctionnement du parrainage en France doit être réformé. Éric Zemmour, alors très haut dans les sondages, pouvait ne pas concourir à la présidentielle. Ce n'est ni plus ni moins que jouer mon rôle de le parrainer, sans adhérer aux idées ni au parti d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la démocratie. Moi, j'ai eu le courage de faire ce que beaucoup de collègues maires n'ont pas fait. Mais le système a besoin d'être profondément réformé.