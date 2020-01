La France Insoumise de Nîmes se rapproche de l'écologiste Daniel Richard

Nîmes, France

Une union de la gauche semble de plus en en plus probable à Nîmes en vue des élections municipales de 2020. Ce mercredi 8 janvier au soir, la France Insoumise a décidé d'entamer les négociations avec Daniel Richard et les organisations qui travaillent avec lui. Cette semaine Jérôme Puech le candidat socialiste avait déjà expliqué sur France Bleu Gard Lozère se retirer pour "l’intérêt général" au profit de Daniel Richard

Répondre aux urgences écologiques

Dans un communiqué les membres locaux de la France Insoumise indiquent : "Nous souhaitons apporter notre dynamique à la future liste menée par Daniel Richard pour répondre aux urgences écologiques, démocratiques et sociales."

Un appel pour une seule liste à gauche

La France Insoumise souhaite une seule liste à gauche : "Au vu des enjeux et dans l'intérêt de la population nîmoise, nous appelons à la constitution d’une seule liste citoyenne écologiste de gauche pour créer une alternative au duo Fournier-Lachaud et pour gagner contre LREM, LR et RN".