La France insoumise dénonce la venue de Dieudonné à Nantes

Nantes, France

La France insoumise en Loire-Atlantique s'insurge contre la venue de Dieudonné le 7 septembre prochain à Nantes. Le parti dirigé de Jean-Luc Mélenchon écrit dans un communiqué publié mercredi que "l'humoriste n'est pas le bienvenu" et rappelle que "ses spectacles sont l'occasion pour lui de reprendre les _propos haineux_, antisémites, négationnistes de l'extrême-droite".

Un spectacle intitulé "gilets jaunes"

Sur son site internet, l'humoriste controversé détaille les dates et le contenu de son spectacle, l'affiche montre un Christ en croix surmonté du nom de Dieudonné écrit en lettres capitales et un peu plus bas apparaît le titre "gilets jaunes". En revanche, aucune indication n'est donnée sur le lieu précis de son spectacle. Ces informations seront communiquées par SMS à la dernière minute aux seuls détenteurs d'un billet .

La page internet qui annonce la tenue du spectacle de Dieudonné à Nantes - dieudosphere.com

Dans son communiqué et en prévision de la très probable manifestation qui sera organisée contre la tenue de ce spectacle, la France insoumie 44 indique qu'elle soutiendra toutes les initiatives de protestation qui auront lieu.