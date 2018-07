Avignon, France

Le Festival d'Avignon touche bientôt à sa fin. Il vous reste quelques jours pour sillonner les salles de théâtre et vous avez le choix, entre les spectacles du "In" et les 1.538 pièces du "Off". En cette dernière semaine, un parti politique s'invite au festival, il s'agit de la France Insoumise. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon propose sa programmation dans le "Off". Quatre jours de théâtre forum et de "conférences gesticulées" sur les thèmes chers au parti : la sortie du nucléaire ou la lutte contre l'évasion fiscale.

Faire de la politique autrement

Sur scène, on retrouvera notamment Danielle Simonnet, oratrice de la France Insoumise, qui n'en est pas à son coup d'essai. Dans Uber, les salauds et mes ovaires, la conseillère de Paris s'appuie sur son vécu pour parler sexisme et ubérisation de la société. Elle plaide pour cette nouvelle façon de faire de la politique : "Dès que vous rentrez par le spectacle, l'humour, les histoires concrètes, l'appartenance politique est gommée et on entre dans le fond, du coup les gens évoluent beaucoup plus par cette approche."

"À un meeting, les convaincus viennent. À un spectacle politique, des gens qui se fichent de la politique viennent, pour voir un spectacle avant tout." - Danielle Simonnet

Les conférences gesticulées s'appuient sur les principes de l'éducation populaire, explique Julian Augé, responsable à La France Insoumise du pôle "Militer sans tract" : "On est une force politique qui défend la sixième république, la remobilisation du peuple dans l'histoire, donc on doit trouver des moyens qui permettent vraiment au peuple de s'exprimer, sinon on sera mis sur la touche."

Au total, La France Insoumise organise quatre conférences gesticulées à Avignon jusqu'à mardi soir. Elle clôturera sa venue par un débat mercredi avec Nursel Kilic, porte-parole de la représentation internationale du mouvement des femmes kurdes, à l’issue de la lecture-spectacle du dernier livre de Charb, Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes.