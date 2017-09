La France Insoumise mobilisée à Avignon pour protester contre le gouvernement Macron

Alors que les militants de la France Insoumise de la France entière se rejoignaient samedi à Paris pour une grande manifestation, ceux qui ne pouvaient faire le déplacement se sont réunis à Avignon devant la Mairie.

Une cinquantaine de militants et sympathisants de la France Insoumise s'était donné rendez-vous samedi matin devant la Mairie d'Avignon. Eux n'ont pas pu partir en car à Paris pour la manifestation nationale menée par Jean-Luc Mélenchon mais ils voulaient quand même se réunir pour montrer leur mobilisation.

«Nous sommes le mouvement principal d'opposition» Roberto, militant de la France Insoumise

«Il y en a marre qu'on se fiche de nous», lance André, militant de la France Insoumise. Il se dit révolté par la politique de réforme d'Emmanuel Macron - «un coup d'état social» - et craint «la mort de la sécurité sociale». Plus que de faire entendre des revendications, le but de ce rassemblement était aussi de discuter de l'organisation des prochaines mobilisations et de chercher comment mêler la population à leur contestation. «On essaie d'unifier toutes les forces en colère», résume Roberto un militant de la France Insoumise et l'assure : la France Insoumise est «le mouvement principal d'opposition».