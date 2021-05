Régionales en PACA : la France Insoumise renonce aux élections

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui les co-chefs de file de La France Insoumise (LFI) Bernard Borgialli et Marina Mesure annoncent qu'ils ne déposent pas de liste pour les régionales en PACA et fustigent l'attitude de la liste portée par EELV, le PC et le PS.

C'est une anomalie en France : PACA est la seule région dans laquelle il n'y aura pas de représentant de La France Insoumise. C'est pourtant bien à Marseille que Jean-Luc Mélenchon a été élu député.

Dans un communiqué de presse paru ce lundi, les chefs de file du parti dans notre région affirment qu'il n'y aura pas de dépôt de liste, pour "ne pas ajouter au chaos". "En dépit de toutes nos tentatives jusqu’à ce lundi 17 mai, dernier jour du dépôt des listes régionales, EELV, le PS et le PCF ont maintenu leur décision d'exclure la France Insoumise. Exclure les insoumis.es et les collectifs citoyens c'est donc renoncer à gagner et à battre la droite et l’extrême droite".

Pas de consigne de vote

"Face à pareille irresponsabilité, nous n'ajouterons pas au chaos qui se prépare" reprend le communiqué. "Conscients de la gravité du moment, nous décidons de ne pas ajouter une liste et une compétition de plus qui ajoute au désastre qui s'organise. Puisque l’appui des insoumis.es a été refusé, La France insoumise ne sera pas engagée dans la campagne régionale en PACA. Que chacun décide comment utiliser son bulletin de vote. Jusqu’au 20 et 27 juin prochains, les insoumis se concentreront sur les élections départementales partout où ils présentent des candidatures.