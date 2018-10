Ni surfacturation, ni enrichissement personnel, ni détournement de fonds publics : l'ex-directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon Sophia Chikirou a réfuté, ce mardi sur BFMTV, les soupçons évoqués dans le cadre de la campagne présidentielle du candidat insoumis, au lendemain de son audition par la police.

"Il n'y a pas eu de surfacturation, Mediascop ( la société de Sophia Chikirou auteure de prestations de conseils pour la campagne, ndlr) n'a pas surfacturé, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas eu de détournement de fonds publics", a martelé d'entrée Sophia Chikirou lors de cette interview.

Pour Sophia Chikirou, la campagne de Mélenchon a été la moins chère des cinq premiers candidats

"La campagne de Jean-Luc Mélenchon a été la moins chère des cinq premiers candidats", a-t-elle ajouté. La dirigeante de la société de conseil Mediascop est soupçonnée d'avoir "surfacturé" ses prestations auprès du candidat Mélenchon, avec lequel Mediapart affirme qu'elle entretient une relation intime, ce qu'a démenti Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux.

Pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever" - Sophia Chikirou

En réponse aux accusations, Sophia Chikirou a affirmé qu'elle ne "baisserait pas les yeux.""Pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever", a-t-elle asséné. "Je n'ai rien à me reprocher dans cette affaire", a-t-elle insisté.

Mélenchon qui filme sa perquisition, "un coup de génie" pour Chikirou

Sophia Chikirou est également revenue sur les perquisitions houleuses qui se sont déroulées au domicile de Jean-Luc Mélenchon, chez ses proches et au siège du parti mardi dernier. Lors de la perquisition qui s'est déroulée à son domicile, elle dit s'être endormie "en raison d'un état de sidération". Elle estime par ailleurs que jean-Luc Mélenchon a fait preuve d'un "coup de génie" en filmant la perquisition à son domicile.