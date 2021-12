La France n'est pas une sorte de ramassis selon Marc Taulelle soutien d'Eric Zemmour dans le Gard

Marc Taulelle, référent de la campagne d'Eric Zemmour dans le Gard invité de France Bleu Gard Lozère

Au lendemain de l'annonce de la candidature d'Eric Zemmour, son référent dans le Gard est venu le défendre ce matin sur France Bleu Gard Lozère. Face aux critiques sur la forme de la vidéo du désormais candidat. Une annonce "crépusculaire" a même réagi Marine Le Pen sa concurrente à l'extrême droite de l'échiquier politique.

Eric Zemmour parle à la France

Selon Marc Taulelle " cette vidéo n'était pas crépusculaire, Eric Zemmour à parlé à la France. Il met la politique à un niveau auquel nous n'étions plus habitués. Au niveau de la pensée, du cœur, et pas uniquement au niveau de la raison. On a passé notre temps à ne pas voir la réalité. On nous a dit que la France n'avait pas d'identité, qu'elle était une sorte de ramassis. Non, la France c'est un héritage culturel, une manière de vivre, une élégance, il s'agit d'éviter que ce monde s'effondre".

Marc Taulelle a notamment annoncé le soutien à Eric Zemmour de Jean Marie Belin, le maire de Saint Bonnet du Gard, "mais d'autres suivront", a t-il dit, alors qu'il est à la recherche de signature d'élus en faveur de la candidature d'Eric Zemmour.