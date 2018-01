La France renonce à sa candidature pour l'organisation de l'Exposition Universelle en 2025. Le Premier Ministre explique dans un courrier adressé au comité d'organisation et que s'est procuré le Journal du Dimanche, que les raisons sont avant tout financières

La France renonce à être candidate à l'Exposition Universelle de 2025. Le Premier Ministre, Edouard Philippe, s'en explique dans un courrier adressé au comité d'organisation et que s'est procuré le Journal du Dimanche. Il écrit : "J'ai décidé de ne pas donner suite à la candidature de la France à l'exposition universelle qui sera retirée".

Des raisons financières

Les raisons invoquées par le Premier Ministre sont budgétaires et économiques. Le comité d'organisation promet des retombées supérieures au budget de trois milliards et demi d'euros mais Edouard Philippe n'y croit pas. Il doute notamment de la fréquentation. Il craint un dépassement de budget et pointe du doigt le manque d'intérêt des partenaires privés.

"Une décision incompréhensible" pour le vice-président de la candidature de la France

Pour Luc Carnouvas, le vice-président du comité d'organisation, cette décision est "incompréhensible". Il dénonce"une reculade qui par paresse politique coule un joli projet qui aurait pu faire entrer la France dans une belle décennie" avec la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les JO en 2024.

Choix du pays hôte en novembre

Il reste trois candidats à l'organisation de l'Exposition Universelle de 2025 : la Russie, le Japon et l'Azerbaïdjan. Le choix sera fait le 15 novembre prochain.