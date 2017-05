Emmanuel Macron président: la France reste en Europe

Les dirigeants européens vivent la victoire d'Emmanuel Macron comme un soulagement. De la chancelière allemande Angela Merkel au premier ministre grec Alexis Tsipras, ils ont été nombreux à exprimer leur satisfaction et leurs espoirs, à voir en lui un allié pour relancer la construction européenne.

Les dirigeants européens étaient déjà, de manière inhabituelle, sortis de leur réserve pour soutenir le candidat Macron, surtout à l'issue du premier tour, ce dimanche soir ils ont été particulièrement prompts et nombreux à exprimer leur joie et leur soulagement. "Les Français ont fait le choix d'un avenir européen, et connaissant les Français, je ne suis pas très surpris: les Français voulaient rester français", s'est immédiatement félicité le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Le président du Conseil européen Donald Tusk a salué ce "vote en faveur de la Liberté, l'égalité, la Fraternité". Cette victoire doit pousser l'Europe à "s'engager tout de suite pour changer" et se rapprocher des citoyens, a affirmé le président du Parlement européen Antonio Tajani.

Félicitations en provenance des chancelleries et en particulier d'Allemagne

Après avoir salué son élection comme une bonne nouvelle pour l'Europe, Angela Merkel l'a appelé au téléphone, afin de le "féliciter chaleureusement pour sa victoire". Et saluer son "engagement pour une Europe unie et ouverte sur le monde". Le chef de la diplomatie allemande le social-démocrate Sigmar Gabriel, en a profité pour lancer une pique à la chancelière conservatrice." Nous autres Allemands devons soutenir Emmanuel Macron, l'aider à réussir, sinon Madame Le Pen sera présidente dans 5 ans et l'Europe disparaitra". Selon lui cela signifie relâcher la pression sur l'orthodoxie budgétaire. La Grèce voit un allié en Emmanuel Macron, favorable à une restructuration de sa dette. Sa victoire est "une inspiration pour la France et l'Europe", s'est félicité le premier ministre grec Alexis Tsipras.

Les références à l'Europe ont émaillé toute la soirée de la victoire

Le drapeau européen à côté du drapeau français lors du premier discours solennel, l'hymne européen au moment de son arrivée dans la cour du Louvre, et des prises de paroles ponctuées de références à l'Europe, sa volonté de défendre la communauté de destins, de retisser les liens entre l'Europe et les citoyens, pour la relancer, la redémarrer: "L'Europe et le monde attendent que nous défendions l'esprit des Lumières. La première ministre britannique Theresa May, comme d'ailleurs le président des Etats-Unis Donald Trump se sont dits impatients de travailler avec lui.