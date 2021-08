Somme : la friche Saint-Frères à Beauval va enfin revivre

Le plan de relance de la région des Hauts-de-France, consacré à la réhabilitation des friches, va allouer une subvention de 240.000€ à la commune de Beauval. Cette ancienne usine textile du 19e siècle spécialisée dans la toile de jute est à l'abandon depuis 2004 et la liquidation de Rosenlew, le dernier repreneur.

L’État consacre dans la région une enveloppe de 27 500 000 € pour requalifier des friches d'origine urbaine, industrielle ou commerciale, suite à l’appel à projet régional lancé sur le premier trimestre 2021. Le but est de revitaliser les territoires retenus et participer à relancer l’activité économique de ces territoires. Les friches des projets sélectionnés se situent aussi bien dans des zones urbaines que dans des zones rurales. Une fois restructurés, ces espaces serviront à la construction de logements privés et sociaux ou à l'implantation de bâtiments pour l'accueil d'activités économiques. Ce sont plus de 100 hectares de surfaces artificialisées qui seront requalifiés et permettront ainsi de préserver autant de terres agricoles, naturelles ou forestières.

A Beauval, il y aura des logements

Les plans des futures habitations ont été réalisés par l'Aduga - Nicolas Delbouille

Le maire de la commune, Bernard Thuillier, précise qu'il y aura différents logements. Treize adaptées pour personnes âgées, huit maisons avec garage, deux maisons "âge et vie" pour personnes âgées, deux maisons avec 8 appartements avec une personne qui surveille et qui vit à l'étage. Un square va être aménagé, tout comme une voie verte pour désenclaver la cité des Avesnes.

La façade va être conservée © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

La reconversion de ces friches d'activité est un enjeu pour notre avenir

Dans la région 36 autres communes vont être aidées pour aménager ce qu'ils qualifient parfois de "verrue". La reconversion de ces friches d'activité est un enjeu pour notre avenir souligne Nicolas Delbouille. Il est le directeur d'études à l'Aduga, l'Agence de développement et d'urbanisme du Grand Amiénois.

De nombreuses friches sont squattées et vistées © Radio France - Marie-Gaëtane Comte