La fronde des élus de la majorité contre le maire de Lunel Claude Arnaud

Lunel, France

"Face à une gouvernance autoritaire et brutale, une absence de dialogue, une divergence profonde sur le devenir de Lunel", neuf élus annoncent ce mardi qu'ils prennent leurs distances avec le maire Claude Arnaud (DVD) et qu'ils démissionnent. "Cette démission massive" concerne cinq adjoints, dont le premier, Pierre Soujol, et quatre conseillers municipaux. Avant eux, les deux derniers directeurs de cabinet ont également démissionné, à six mois d'intervalle.

"Ces démissions en série, ce n'est pas anodin !"- Pierre Soujol, ex-premier adjoint

"On n'est plus dans l'autorité mais dans l'autoritarisme" déplore Pierre Soujol qui explique qu'en cas de désaccord avec le maire, il pouvait être traité "d"incapable". Plus grave, l'ex-premier adjoint pointe des divergences de fond sur la politique à mener pour l'avenir de la commune. "Alors que le chômage est à 20%, que le centre-ville est paupérisé, l'économie est en panne. Alors qu'il y a un déséquilibre sociologique à Lunel, rien n'est fait."

Le conseil fonctionnera jusqu'aux prochaines élections

Théoriquement composé de 35 élus, le conseil municipal continuera de fonctionner jusqu'aux prochaines élections.

Contacté par France Bleu Hérault, le maire, par la voie de son attachée de presse, indique qu'il se refuse à tout commentaire.