Á la frontière suisse, les travailleurs frontaliers désabusés par la politique et la présidentielle

Ils sont trente-mille travailleurs franc-comtois à traverser la frontière chaque jour pour aller travailler en Suisse. Á deux jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, ces travailleurs se disent désabusés.

Il est midi à la principale douane de Delle où passent 4000 voitures par jour. Sur un coté du parking de la douane bondé de voitures aux plaques françaises, habits de travail sur le dos, Nadège grille une cigarette en attendant des collègues pour covoiturer à 1h de là dans une usine de mécanique. Elle qui travaille en Suisse depuis 10 ans hausse les yeux au ciel quand on lui demande son avis sur la campagne présidentielle. Comme beaucoup elle rappelle "la réforme du droit d'option d'Hollande et de son équipe". "Pierre Moscovici nous a bien saigné hein", lance juste à coté Sébastien, lui aussi ouvrier coté Suisse. L'an dernier une réforme entrait en vigueur, augmentant les cotisations de ces salariés, parfois fortement.

REECOUTER >> Travailleurs frontaliers: la fin du droit d'option assurance santé

"Ce serait pas mal de fermer les frontières"

Aujourd'hui, beaucoup ne veulent donc pas donner leur voix à Emmanuel Macron, allié, selon eux, du gouvernement qui a mis cette réforme en place. "Ça sera Le Pen, on a pas le choix", lance Gregory en sautant dans une voiture qui s'empresse de traverser la frontière. Des frontières "qu'ils ne seraient pas mal de fermer", estime une ouvrière dans l'horlogerie. "Toute façon on pouvait bosser en Suisse avant l'Europe, ça changerait rien pour nous", complète Nicolas, travailleur frontalier depuis 12 ans, qui vient en scooter jusqu'à la frontière tous les jours. Lui ne votera pas. Et il n'est pas le seul. "C'est vrai que c'est un discours qu'on entend beaucoup", raconte un pompiste, lui aussi français, dans une station essence de Boncourt, ville voisine de Delle. Sur le comptoir, les journaux suisses affichent les photos de Marine Le Pen et Emmanuel Macron en Une. "Les personnes âgées en parlent beaucoup, ils disent que ce serait la même chose", raconte-t-il.

Retour au Franc

Á quelques centaines de mètres, l'usine de cigarette du groupe American British Tabacco affiche fièrement son logo sur ses immenses bâtiments. Là aussi les français sont nombreux. On les retrouve au camion de frites et de sandwichs à quelques pas, entre le terrain de foot communal et leur lieu de travail. "On vient là parfois, ça change des kebabs", sourit Philippe qui mange quelques rapidement avant de repartir chez lui avec sa femme. Dimanche il votera aussi Marine Le Pen. "Même si on revenait au Franc, je pense pas que ça changerait rien pour nous", dit-il.

La gare de Delle relie la Suisse à la France. © Radio France - Hugo Flotat-Talon

"L"idéologie de Marine Le Pen fait peur"

Il faut finalement aller à la Gare de Delle, où les trains transfrontaliers transportent là aussi les travailleurs frontaliers pour trouver des avis divergents. "L'idéologie de Marine Le Pen fait peur à certains qui traversent la frontière comme moi tous les jours", raconte Yassine en attendant le train pour Genève où il passe une partie de ses semaines dans un service de placement de personnel. Son collègue sourit. "C'est vrai. Mais moi je n'ai pas voté au premier tour et je ne voterai pas plus au second", explique-t-il. Il y a quinze jours, dans la dizaine de communes limitrophes de la frontière Marine Le Pen est arrivée en tête du scrutin, juste devant le deuxième parti ici : celui de l'abstention.