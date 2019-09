Fusion des régions : pour le Grand Est, la facture est salée

La fusion de la Lorraine, de l'Alsace et de la Champagne-Ardenne coûte cher, comme la plupart des régions fusionnées en 2016. C'est ce que révèle un rapport de la cour des comptes, publié ce mardi.

Grand Est, France

La fusion des régions, actée en 2016, n'a pas permis de faire des économies, bien au contraire : elle coûte plus cher, pour la plupart des entités créées. Le Grand Est, par exemple, a vu son budget annuel augmenter, notamment au niveau des coûts de fonctionnement.

Forte hausse du régime indemnitaire des agents du Grand Est

Et le record concerne le personnel : le régime indemnitaire des agents de la région Grand Est a augmenté de 16 millions d'euros, soit 28,3% de 2017 à 2018, puisqu'il s'aligne sur le plus favorable des anciens systèmes. C'est le plus gros pourcentage d'augmentation de France.

Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a notamment réagi en relayant une tribune des présidents de région pour défendre leur bilan.

Florian Philippot, chef du groupe Les Patriotes à la région Grand Est, parle lui de "joli gâchis".

