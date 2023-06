La fusion Thionville-Val de Fensch votée : ce qui va changer avec cette nouvelle communauté d'agglomération

Une "méga-agglo" va bien voir le jour en Moselle. La fusion des communautés d'agglomération du Val de Fensch et de Portes de France-Thionville a été votée, jeudi 22 juin, lors des conseils communautaires respectifs des deux agglomérations, avec 87 voix pour, 14 contre et deux abstentions. Dès le 1er janvier 2026, cette nouvelle intercommunalité réunira 160.000 habitants, ce qui en fera la trentième agglomération française, la deuxième en Moselle.

Mais que va changer cette nouvelle collectivité pour les habitants ? "C'est du gagnant-gagnant", assurent les présidents des deux communautés d'agglomération, Michel Liebgott et Pierre Cuny. D'un côté, la communauté d'agglomération du Val de Fensch bénéficiera de l'attractivité du Thionvillois, et de son ouverture vers le Luxembourg. De l'autre, Portes de France-Thionville a besoin d'une assise démographique plus importante pour rayonner plus largement.

Transports

Parmi les priorités de la nouvelle collectivité : le réseau de bus Citéline, qui cause tant de tort aux usagers , entre les pénuries de chauffeurs et les grèves à répétition . La future communauté d'agglomération devrait prendre la place du Smitu, le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch. Plusieurs millions d'euros supplémentaires seront investis, notamment pour accélérer l'arrivée des bus à haut niveau de service.

Environnement

Les deux communautés d'agglomération espèrent accélérer la production d'énergie décarbonée, avec l'installation d' usines à hydrogène ou de sites de méthanisation.

Université

La future collectivité aura aussi pour mission d'accélérer "l'universitarisation du territoire". Elle compte par exemple installer un nouveau campus, dédié au numérique et à l'industrie sur le site de l'U4, à Uckange, juste à côté du Digital Lab d'ArcelorMittal .

Urbanisme

La fusion Val de Fensch-Portes de France-Thionville doit aussi permettre de peser plus lourd dans le dossier Patural, du nom du site des anciens hauts-fourneaux d'ArcelorMittal Florange, sur la commune d'Hayange. La vente d'une cinquantaine d'hectares a été officiellement actée fin avril , mais il reste à dépolluer et réhabiliter les terrains. "Lorsqu'on rencontrera les hautes instances pour en discuter, avec cette nouvelle agglo, on pourra leur dire 'voilà ce qu'on représente'", explique Michel Liebgott, président du Val de Fensch.

Frontière

Avec cette nouvelle méga-agglo, les deux intercommunalités espèrent aussi devenir une "plaque tournante" des relations frontalières avec le Luxembourg.

Santé

Cette future collectivité doit enfin permettre de mutualiser certains services de santé, et de partager les savoir-faire. Cela permettra notamment de compenser les carences des anciens hôpitaux liés aux usines de la vallée de la Fensch.

Après le vote en conseil communautaire, le préfet de la Moselle doit désormais donner son accord à la fusion. Il s'est déjà dit favorable à cette nouvelle communauté d'agglomération. Le projet fera ensuite le tour des conseils municipaux à l'automne.