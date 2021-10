"La gauche a toute sa place" dans le débat politique, selon la première secrétaire du PS dans l'Indre

Ce ne devrait être qu'une simple formalité pour Anne Hidalgo. La maire de Paris affronte Stéphane Le Foll pour savoir qui défendra le Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2022. Hidalgo est largement favorite et devrait remporter la majorité des voix des adhérents du PS, appelés à voter ce jeudi dans leur fédération. "C'est la candidate que je soutiens depuis le début. Une désignation, c'est un vote démocratique. Je souhaite qu'elle ait le plus large soutien des militants", explique Delphine Chambonneau, récemment élue première secrétaire fédérale du PS dans l'Indre. Même si elle regrette l'absence de débat entre les deux candidats, elle estime qu'il faut "passer rapidement à la campagne sur le terrain, défendre les idées".

Relancer un parti encore marqué par la claque reçue en 2017

Cette campagne présidentielle, c'est le moment opportun pour relancer un parti encore marqué par la claque subie à l'élection présidentielle en 2017. Dans l'Indre, on est passé de 300 à 180 adhérents. "On veut donner une nouvelle impulsion, une autre dynamique. On va travailler à un projet de remobiliser les militants sur les réseaux sociaux, sur le terrain", souligne Delphine Chambonneau, invitée de France Bleu Berry. Elle fait notamment de la jeunesse une priorité.

Celle qui est aussi conseillère municipale d'opposition à Châteauroux est persuadée que la gauche a encore un rôle prépondérant à jouer dans le débat public. "Les Français sont dans une crise sociale et écologique. Ils ont besoin qu'on leur apporte des propositions. Dès la fin de la semaine, on ira sur le terrain pour défendre ces idées", appuie Delphine Chambonneau.