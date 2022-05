"La gauche avance unie dans le Puy-de-Dôme", assure Marianne Maximi, candidate Nupes aux Législatives 2022

La gauche unifiée sera représentée par Marianne Maximi dans la première circonscription du Puy-de-Dôme pour les législatives, à la mi-juin. Celle qui était jusque-là sous la bannière de La France Insoumise portera les couleurs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) là où LFI avait échoué au second tour en 2017. La conseillère municipale France Insoumise de Clermont-Ferrand a donc des chances de l'emporter sur cette circonscription qui représente plus de 100 000 habitants.

France Bleu Pays d'Auvergne : Quel projet de société allez-vous porter ? Quelles sont les problématiques locales avec lesquelles la Nupes peut entrer en résonance ?

Marianne Maximi : C'est une élection avec des circonscriptions, donc des candidats locaux, mais c'est une élection qui est nationale. Les députés servent à voter la loi donc je ne suis pas pour déconnecter le local et national car tout ça va ensemble. Après, la première circonscription du Puy-de-Dôme est très populaire, avec des habitants qui vivent dans des quartiers populaires. Alors quand on parle d'augmenter le Smic à 1 400€ et de la "garantie jeunes" pour ceux qui sont en formation professionnelle ou en études supérieures, et de permettre une allocation de 1 063 €, ce sont des sujets qui concernent clairement les habitants de cette circonscription.

Dans le Puy-de-Dôme, on avance ensemble autour de ce programme dans nos candidatures et on peut gagner- Marianne Maximi

Dans certaines région, les socialistes dissidents parlent de "gauche de gouvernement" ou de "sérieux budgétaire" qui seraient contraires à La France Insoumise dont vous êtes membre. Y a-t-il eu de tels débats dans le Puy-de-Dôme ?

Il n'y a pas de divergences de fond parce qu'on a une base programmatique qui fait accord entre nous et on a justement un programme de gouvernement. C'est bien la différence avec ce qu'on a pu lire dans la presse. On a une stratégie pour gouverner le pays avec des mesures très concrètes et des financements très concrets. Là où l'on fait un changement en profondeur, c'est qu'on veut répartir les richesses. C'est ça la base de notre programme. Le ruissellement d'Emmanuel Macron, on ne l'a jamais vu, si ce n'est dans la poche des plus riches. Dans le Puy-de-Dôme, on avance ensemble autour de ce programme dans nos candidatures et on peut gagner.

On a une députée sortante (LREM) qui a occupé ce poste là mais qui est une députée absente à l'Assemblée nationale et absente sur le terrain - Marianne Maximi

Quel est votre principal adversaire pour cette première circonscription ?

L'abstention, en premier lieu. L'enjeu, c'est d'aller faire re-voter les gens. Les riches de ce pays vont se mobiliser et vont aller voter pour leur candidat. C'est le candidat de la République en marche ou Renaissance, peu importe leur nom. On a une députée sortante qui a occupé ce poste mais qui est une députée absente à l'Assemblée nationale et absente sur le terrain comme cela a pu être le cas par exemple avec Luxfer où on ne l'a pas vue. Elle n'a rien fait pour cette usine qui a fermé. Je serai une députée présente et qui fera remonter les problèmes à l'Assemblée nationale pour porter des lois parce que nous serons majoritaires au mois de juin.

Vous êtes une opposante au maire socialiste de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. Êtes-vous étonnée de tomber d'accord avec le PS, localement ?

Je ne suis pas étonnée parce que des accords ont été signés par des organisations. Je pense que chaque membre d'un parti a cette loyauté vis-à-vis de son organisation. Quand il y a un vote qui tranche ce débat-là, chacun prend ses responsabilités. L'enjeu est tellement important aujourd'hui de se dire que l'on peut remporter cette élection pour appliquer un programme de gauche, de changement profond dans la façon de gouverner ce pays, de proposer des alternatives sociales et écologiques. Mais aussi faire obstacle à la politique d'Emmanuel Macron qui est antisociale, celle de l'inaction climatique. Donc nous avons une responsabilité et la gauche avance unie dans le Puy-de-Dôme.