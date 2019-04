La Gauche de Saint-Étienne fait front commun en vue des élections municipales

Saint-Étienne, France

La Gauche se lance unie dans la campagne des Municipales de 2020. Le Parti Socialiste (PS), Europe Écologie Les Verts (EELV), Génération.s et les Radicaux de gauches ont annoncé ce vendredi leur volonté de faire liste commune à un an du scrutin. Pour l'instant il n'y a pas de tête de liste définie, mais ensemble, ils ont décidé de créer une association, "Saint-Étienne demain".

Avec ce mouvement, ils souhaitent co-construire le programme avec les Stéphanois. "C'est ce qui est demandé dans la rue en ce moment, analyse Laétitia Valentin, une citoyenne sans parti. Les gens veulent une vraie démocratie. Pas juste une démocratie au moment des élections. Donc l'idée c'est de regrouper à la fois des forces de gauche et à la fois des citoyens pour qu'ils reviennent un peu à la politique. Il faut que ça vienne aussi d'eux, parce qu'ils sont partout, surtout au niveau local, ils sont sur le terrain, dans les quartiers, les associations", se réjouit-elle.

Olivier Longeon, actuel conseiller municipal Europe Ecologie les Verts, a la conviction que l'écologie en politique ne peut être portée que par ce type de mouvements _"_Les gens demandent plus de verdure, plus d'eau et des transports différents, observe-t-il. Même le Grand débat, dans les questions autour de l'énergie et de l'essence, il y a eu de vraies réflexions qui sont apparues. On pense que trop longtemps, Perdriau [Le maire de Saint-Étienne, ndlr] est resté sans s'occuper de la démocratie participative en organisant des conseils de quartier qui ne sont pas des conseils de quartier. Tout est à reconstruire, il faut un vrai projet pour Saint-Étienne et nous on est là pour travailler tous ensemble."

Le nouveau mouvement de la Gauche pour les municipales "Saint-Etienne demain" se réunira en assemblée générale constitutive pour devenir association le 6 mai à 19h00 à l'amicale Laïque de la Chaléassière. L'assemblée est ouverte à tous.