La gauche écologiste se lance en solo dans les municipales 2020 à Limoges

Les partis EELV, Génération.s, Place Publique et Vivons Limoges ont annoncé, ce mercredi, une liste entre leurs quatre formations en vue des municipales 2020 à Limoges. C'était pressenti depuis quelques jours : l'union de la gauche avec le PS, le PC et Terre de Gauche ne se fera donc pas.

Limoges, France

C'était pressenti depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines : l'union de la gauche ne se fera pas en vue des municipales 2020 à Limoges.

Après plusieurs mois de rencontres, de discussions et de négociations infructueuses au sein de la gauche, les partis et collectifs à tendance écologiste - EELV, Génération.s, Place Publique et Vivons Limoges - ont annoncé ce mercredi une liste entre leurs quatre formations. Exit, donc, le PS, le PC et Terre de Gauche. L'idée d'une liste commune à toute la gauche est bel et bien enterrée.

Pour autant, les responsables de ces 4 formations ouvrent leur porte à tous les partis de gauche qui voudront épouser leur "philosophie anti-productiviste ". De quoi laisser entendre que l'union pourrait toujours se faire petit à petit d'ici les élections. Mais vue la conclusion des échanges avec le PS cette semaine, les socialistes ne viendront certainement pas frapper à cette porte...