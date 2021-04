La gauche gardoise unie dès le 1er tour pour les élections départementales

Les représentants de neuf partis et mouvements de gauche ont officialisé ce mercredi après-midi à Nimes leur union pour les élections départementales prévues fin juin. Un accord historique dans le Gard.

C'est un accord historique. La gauche gardoise partira unie lors des prochaines élections départementales fin juin. Les représentants de neuf partis et mouvements de gauche (PS, PCF, France Insoumise, EELV, PRG, etc...) l'ont officialisé ce mercredi après-midi au sommet des marches de la Maison Carrée à Nîmes. "C'est le résultat de six mois de négociations" lâche le communiste Christian Bastid, candidat sur le canton de Nîmes 2. "Nous avons certes fait des compromis mais malgré quelques divergences, chacun y trouve son compte" précise Charles Ménard de la France Insoumise.

C'est un moment inédit pour la Gard. Notre département a besoin d'un bouclier social qui protège les Gardoises et les Gardois. Ce rassemblement est gage de protection - Arnaud Bord, le chef de file des socialistes pour cette élection

Cet accord porte sur 22 des 23 cantons. Seule exception, celui de Quissac où la présidente PS sortante du Département, Françoise Laurent-Perrigot est associée au député et ancien membre de LREM Olivier Gaillard. Sur ce canton, la France Insoumise va présenter un candidat.

Trois axes de campagne

Les neuf partis et mouvements de gauche disposent d'un slogan. "Le Gard pour vous et avec vous". Leur projet s'articule autour de trois axes. La solidarité, la transition écologique et la démocratie. Un dixième mouvement de gauche pourrait les rejoindre dans les jours à venir. La liste des candidatures a également été dévoilée.

La liste des candidates et candidats pour les départementales dans le Gard © Radio France - GJ

Les élections départementales sont prévues le 20 et 27 juin prochains.