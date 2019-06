La gauche lance la campagne des municipales à Charleville-Mézières

Le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Génération-s ont présenté mercredi leur liste commune en vue des élections municipales de 2020. Sylvain Dalla-Rosa, du PC, a été choisi comme tête de liste.

Anne Papier, Sylvain Dalla-Rosa et Damien Lerouge

Charleville-Mézières, France

"Avec la gauche, une ville pour tous", voilà le nom de la liste qui sera conduite par Sylvain Dalla-Rosa (PC) lors des élections municipales de 2020 à Charleville-Mézières. Une liste d'union de la gauche entre le Parti Communiste, le Parti Socialiste (représenté par Damien Lerouge) et Génération-s (représenté par Anne Papier).

En se lançant tôt dans cette campagne électorale, la gauche a l'ambition d'aller à la rencontre des Carolomacériens et d'élaborer avec eux son programme. "Il y a de l'énergie et du dynamisme dans nos quartiers, dans notre ville et nous considérons qu’un projet se construit avec ses habitants. Nous vous solliciterons pour connaître vos attentes en lançant prochainement une grande consultation", est-il précisé dans un communiqué.

"Changer les choses et faire vivre nos valeurs avec sincérité et honnêteté"

La commune de Charleville-Mézières avait basculé à droite lors des dernières élections municipales, en 2014, qui avait vu élire Boris Ravignon. Le maire sortant n'a pas encore fait part de sa décision concernant un prochain mandat. "La gauche à une longue histoire commune à Charleville-Mézieres. Beaucoup de Carolomacériens souffrent de la politique menée par la droite dans notre ville, les citoyens souhaitent être écoutés, compris et que l’on agisse pour améliorer leur quotidien", poursuit le communiqué de la liste "Avec la gauche, une ville pour tous".

La liste complète de ceux qui accompagneront Sylvain Dalla-Rosa, Anne Papier et Damien Lerouge, sera dévoilée dans les jours à venir, Ce que l'on sait en revanche c'est que l’écologie ou encore la défense du service public seront au cœur du projet.