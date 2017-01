La gauche manchoise vote Hamon

Benoît Hamon en tête dans la Manche. Le candidat de l'aile gauche du PS réalise des scores supérieurs à la moyenne nationale dans un contexte de participation à la baisse, mais pas catastrophique.

Benoît Hamon arrive largement en tête avec près de 39% des suffrages dans la Manche, contre un peu plus de 30% à Manuel Valls et presque 19% à Arnaud Montebourg. Benoît Hamon qui enregistre ses meilleurs scores dans les villes : Valognes et Saint-Lô (38%), Cherbourg-en-Cotentin et Granville (40%), et même plus de 46% à Coutances. Coutances, le bureau de vote où la participation a d'ailleurs été la plus forte avec plus de 7,10% de suffrages exprimés, bien au dessus de la moyenne départementale puisque seuls 3,5% des électeurs manchois se sont déplacés hier (13076 électeurs).

Une participation honnête pour les responsables du PS

En comparaison ils étaient près de 9% en novembre dernier à l'occasion du premier tour de la primaire de la droite, et autour de 6 % il y a 5 ans pour la première primaire de la gauche. Pour autant, hier au siège du PS à Cherbourg, on affichait une satisfaction de rigueur estimant qu'il est toujours plus dur de mobiliser quand on est dans la majorité, et insistant sur le fait que les candidats Mélenchon et Macron ayant refusé de participer aux primaires, cela a détourné une partie de l'électorat de gauche de la primaire.

Du monde au Nord, peu d'électeurs au Sud

Dans le détail, et sans surprise, c'est dans la circonscription de Cherbourg, la plus à gauche, que les manchois ont le plus voté : un peu plus de 5% des électeurs. A l'inverse, seul 2,7% des électeurs se sont déplacés dans le Sud Manche, 1,5% de votants seulement à Mortain.