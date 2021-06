La gauche prend une gifle en Pays de la Loire : "c'est une déception" pour le socialiste Guillaume Garot

Un déception, une gifle pour l'alliance Orphelin-Garot. Visiblement ému, l'écologiste Matthieu Orphelin a pris la parole, reconnaissant sa défaite ce dimanche soir. "Vous comprendrez ma déception ce soir. Cette campagne a été longue, parfois difficile mais toujours enthousiasmante, a souligné l'écologiste. La situation exige que nous restiez mobilisés pour transformer notre région, notamment face au dérèglement climatique. Ce combat pour le climat, la solidarité restera notre principal combat".

"J'adresse mes félicitations républicaines à Christelle Morançais pour sa réélection. J'espère qu'elle sera une présidente ouverte face à une nouvelle opposition, a déclaré Matthieu Orphelin. Nous avons semé, avec Guillaume Garot, avec les 20 partis de gauche qui nous soutenaient, un espoir à gauche, un espoir pour la climat, pour la justice sociale, pour l'emploi local."

Le député socialiste de la Mayenne, Guillaume Garot, lui aussi, s'est dit déçu par le score obtenu par la gauche : "c'est une déception je le reconnais. Comme beaucoup de présidents sortants, madame Morançais a été réélue et maintenant elle a une grande responsabilité devant elle parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Sa première responsabilité, ce sera la nôtre aussi, ce sera de redonner du sens à la politique. J'assumerai ce mandat à la Région dans une opposition constructive. Nous avons semé pour l'avenir au cours de notre campagne et nous avons montré que d'autres solutions sont possibles, je me battrai pour ça lors des six prochaines années".